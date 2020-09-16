Новосибирская область получит дополнительные средства на ремонт купола оперного театра

Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде согласовала выделение дополнительных средств Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Поддержано предложение о выделении дополнительных средств на проведение ремонтно-реставрационных работ на куполе здания Новосибирского театра оперы и балета в сумме 246 млн рублей. Здание уникальное, а купол является одной из примет Новосибирска и узнаваем во всем мире, можно сказать один из брендов города, — рассказал первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков

Здание Новосибирского государственного академичесткого театра оперы и балета – крупнейшее театральное здание в России и одно из самых больших в мире. Конструкция купола – самая уникальная его часть. Диаметр купола – 60 метров, высота – 35 метров, а толщина – 8-10 см. Купольное перекрытие без контрфорсов и ферм впервые было применено в строительной практике Европы. Конструкция купола требовала новых инженерных решений и подходов и предельно аккуратной реализации. Купол свободно лежит на круговой балке, опирающейся на колонны, его покрытие металлическое, с декоративными чешуйками серебристого цвета по деревянным конструкциям и обрешетке.

Первоначальное покрытие купола было выполнено из кровельной стали: элементы выколачивались вручную по шаблонам. Проект кровли был подготовлен в 1934 году Виктором Биркенбергом, Александром Куровским и Борисом Гордеевым. В начале 1990-х годов, во время реставрации купола театра, новые «чешуйки» для покрытия изготовили на производственном объединении имени Чкалова по технологии, применяемой при изготовлении самолетов. В 2000-х годах была произведена повторная реставрация, при которой был восстановлен первоначальный рисунок покрытия купола театра.

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