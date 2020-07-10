Новосибирская область в Топ-10 среди регионов РФ по реализации госпрограммы льготного кредитования

Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров по выдаче ипотечных кредитов по льготной ставке не более 6,5 %, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт отметил, что по данным аналитического центра ДОМ.РФ, на 2 июля 2020 в регионе было принято 7192 заявки на участие в программе, из них одобрено – 4914.

— Госпрограмма льготного кредитования по ставке не выше 6,5% запущена по поручению президента РФ в апреле 2020 года. За это время в Новосибирской области выдано 1 639 кредитов на общую сумму 3 млрд 441 млн рублей. По этим показателям наш регион вошел в десятку регионов-лидеров, в которых реализуется эта программа, — отметил Иван Шмидт.

На первом месте рейтинга по выдаче льготной ипотеки находятся г. Москва и Санкт-Петербург, сразу за ними Московская область, Краснодарский край и Тюменская область. Новосибирская область замыкает десятку лидеров.

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