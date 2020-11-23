Новосибирские фотографы соберут средства на лекарства и обследование детей с онкологией

12 известных фотографов Новосибирска и благотворительный фонд «ЖИВИ» при поддержке коммуникационного агентства Inmar+ — приурочили фотопроект «Путь» ко Дню матери, который отмечают 29 ноября, сообщили в коммуникационном агентстве. Цель проекта — напомнить обществу, что непростой путь к выздоровлению вместе с ребенком проходит вся его семья и в первую очередь – мама: любящая, внимательная, сильная.

При подготовке проекта известные новосибирские фотографы провели фотосессии 12 мам, чьи дети прошли или еще проходят лечение в онкологических центрах Новосибирска. Фотохудожники узнали о чувствах мам, которые те испытывают в борьбе за жизнь своего ребенка, и опубликуют их на своих страницах в соцсетях. Также с историями можно будет ознакомиться на оффлайн-выставке, которая пройдет перед центром культуры и отдыха «Победа» с 27 ноября по 11 декабря.

С помощь фандрайзинга за неделю с 23 по 29 ноября организаторы планируют собрать 1,5 млн рублей для оплаты лекарств и лабораторных исследований для маленьких новосибирских пациентов, перелетов семей на лечение в федеральные клиники и приобретения медицинского оборудования для новосибирских больниц.

— Почему мы проводим проект именно сейчас? Потому что не можем сказать онкологии «Подожди-ка ты окончания пандемии»! Дети болеют, и наша помощь им нужно здесь и сейчас! Родители, которые приняли участие в съемках, осознанно пошли на риск, потому что знают цену времени и хотят собрать средства для помощи не только своим детям, но и другим, как можно скорее. Ведь шансы на выздоровление при детской онкологии очень высоки! Отдельное спасибо нашим фотографам за то, что нашли силы и время участвовать в этой эмоционально непростой истории и осознанно подходили к процессу, — отметила Ксения Алешина, исполнительный директор фонда «ЖИВИ».

Поддержать сбор новосибирцы могут, перейдя по ссылке на сайт фонда «ЖИВИ».

Фотографы, которые поддержали проект «Путь»: Анна Астраханцева, Владимир Дубровский, Наталья Жарикова, Артём Ионов, Кристина Киблер, Егор Ликин, Владислав Некрасов, Александр Ощепков, Елена Петрова, Вера Сальницкая, Никита Хнюнин, Алексей Цилер

Фото предоставлены коммуникационным агентством Inmar+, авторы Алексей Цилер, Артем Ионов