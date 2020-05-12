Новосибирские системообразующие предприятия получат госсубсидии

Пострадавшие от экономических последствий эпидемии COVID-19 предприятия. входящие в список системообразующих по всей России, смогут получить поддержку со стороны государства. Перечень мер и правила их предоставления утверждены постановлением Правительства РФ, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что системно значимой сегодня в России признана 1151 компания.

— Каждая из них может претендовать на кредит по льготной ставке. Кроме того, особо пострадавшие предприятия получат дополнительную помощь. Это субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов, — говорится в сообщении.

В ИЦК рассказали, что для получения помощи организации должны пройти стресс-тестирование — проверку рисков и оценку предприятия «на прочность». Заявки тех, кто по результатам теста оказался в зоне риска, будут верифицированы и рассмотрены на заседаниях Межведомственной комиссии и Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.

Напомним, что в СФО на сегодняшний день насчитывается 72 системообразующих предприятия. Из них в Новосибирской области находится 13.

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