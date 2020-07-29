Новосибирскую организацию оштрафовали на 500 тыс. рублей за коррупцию

— Прокуратурой Октябрьского района города Новосибирска установлено, что в марте 2016 года инженер ООО «Промстройэнерго», действуя в интересах юридического лица, договорился с руководителем автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «ТрудЭксперт» за денежное вознаграждение об обучении своих работников (повышении квалификации по программам «охрана труда», «пожарно-технический минимум» и др.), — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Отмечается, что за прохождение таких курсов общество перечислило на расчетный счет некоммерческой организации почти 30 тыс. рублей. При этом работники фирмы, получив удостоверения, фактически образовательную организацию не посещали и обучение не проходили.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

При этом, по ходатайству прокуратуры в целях обеспечения исполнения постановления о назначении наказания на имущество организации судьей наложен предусмотренный административным законодательством арест.

Мировой судья признал ООО «Промстройэнерго» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Ранее вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда г. Новосибирска директор некоммерческой организации признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

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