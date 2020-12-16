Новый сервис смс-информирования по переводам «Золотая Корона»

Новая опция освободит вас от лишних забот и беспокойства, ведь вы всегда будете знать, где находятся отправленные деньги.

Подключив услугу информирования, вам не придется уточнять состояние перевода самостоятельно. Отправитель и получатель денежных средств получат сообщения с номером перевода при его отправке, поступлении в отделение и получении на руки. Сервис включает 3 сообщения, которые могут быть направлены в виде смс или через мессенджеры по желанию клиента. Стоимость услуги составляет 49 рублей.

Отправить перевод по системе «Золотая Корона» можно в офисах Банка «Левобережный» (ПАО). За консультацией обращайтесь в единую справочную службу банка по телефону 8-800-3333-555.

«Золотая Корона» – сервис быстрых денежных переводов без открытия счета, который предоставляет услуги на территории России, в странах СНГ, Евросоюза и ряде других стран. Участниками и партнерами сервиса являются свыше 450 банков, почтовые операторы и крупные торговые сети. По данным международной службы кредитных рейтингов S&P Global Ratings, система денежных переводов «Золотая Корона» является лидером рынка в СНГ, а по объему переведенных средств занимает третье место в мире.

Фото предоставлено пресс-службой банка