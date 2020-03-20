Оборот маркетплейса «Обуви России» за 3 месяца превысил 1 млрд рублей

Оборот маркетплейса Группы компаний «Обувь России» за три месяца составил более 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что на текущий момент у компании более 300 поставщиков из таких товарных сегментов, как детские игрушки, товары для дома, посуда для приготовления, мелкая бытовая техника, косметика и др. География поставщиков — Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар, Омск и другие города. Среди новых крупных партнеров «Обуви России» — компания «Концепт Груп» (бренд женской одежды Concept Club).

В компании отметили, что направление одежды «Обувь России» успешно развивает с 2014 года. Сначала в магазинах Группы была представлена только верхняя одежда под собственным брендом Snow Guard — пуховики, куртки, плащи; с 2017 года ассортимент пополнился джемперами, кардиганами, платьями (так называемый «средний слой»). Сейчас коллекции одежды среднего слоя насчитывают более 1000 товарных наименований.

— В 2019 году продажи одежды среднего слоя выросли на 69,5%. Учитывая столь высокие результаты, компания приняла решение расширить ассортимент магазинов за счет одежды других брендов, — комментирует руководитель отдела сопутствующих товаров ГК «Обувь России» Ольга Данилова. — Уникальный дизайн и яркие модели — этим привлекают к себе товары Concept Club, поэтому мы уверены, что они будут востребованы у наших покупателей.

В марте около 250 000 единиц товаров от компании «Концепт Груп» появились во всех магазинах сетей, входящих в состав ГК «Обувь России». Среди представленных товаров — нижнее белье под брендом Infinity Lingerie и домашняя одежда.

— Компания имеет большой опыт в fashion индустрии и рада предложить одному из крупнейших российских ритейлеров «Обуви России» совместный проект в области продажи модной одежды. Разработанный на базе собственного дизайн-бюро ассортимент женской одежды и белья будет создан с учетом потребностей клиентов сети, — комментирует Наталья Привалова, операционный директор компании «Концепт Груп».

Напомним, что в ноябре 2019 года «Обувь России» анонсировала изменение бизнес-модели: компания предоставила до 50% торговых площадей для товаров сторонних поставщиков, вышла за рамки fashion-сегмента и переформатировала магазины в омниканальные маркетплейсы. В результате «Обувь России» в два раза расширит ассортимент за счет новых товарных категорий. По планам Группы, развитие маркетплейса позволит компании в ближайшие два года увеличить выручку действующих магазинов на более 30%, конверсию в 1,5 раза, а также сгладить сезонность, характерную для fashion-рынка.

Фото: пресс-служба компании