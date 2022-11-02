«Общественная активность ново-николаевских предпринимателей»

Белобородова Ева Павловна

Новосибирский государственный университет экономики и управления НИНХ

Введение

Какой смысл закладывается в слово «предприниматель»?

Предприниматель – это человек, который способствует не только своему, но и национальному обогащению. Это тот, кто находит лучшие способы использования ресурсов, минимизирует потери, тот, кто создает что-то новое.

Предпринимательство, безусловно, динамический процесс, который способствует наращиванию капитала. Капитал – богатство, создаваемое теми, кто больше всех рискует своими возможностями: имуществом, деньгами, карьерой, временем. И такой сложный путь становления проходил каждый предприниматель вне зависимости от времени.

Так деятельность преобладающей части дореволюционных предпринимателей была связана с торговыми механизмами и операциями, некоторые из которых сочетали в себе коммерцию, добывающую и обрабатывающую промышленность, пароходство, банковское дело и прочее. Но в особенности их отличала активистская деятельность по отношению к социальной жизни общества.

Проблематика: какой смысл вкладывали в понятие предприниматель в дореволюционное время? Как предпринимательство влияло на сферу социальной жизни общества? Способствовало ли оно поддержанию? Рассмотрение специфики формирования и развития социальной сферы Новониколаевска (ныне Новосибирска) с помощью динамичных действий со стороны дореволюционных предпринимателей.

Цель: установление значимости деятельности в социальной жизни общества дореволюционных предпринимателей. Определение уровня влияния купцов на социальную сферу общества. Стимуляция нынешних предпринимателей в участии жизни общества.

Задачи:

Активизация знаний о предпринимателях дореволюционного времени. Ознакомление с биографиями известных представителей Новониколаевского купечества.бозначение влияния дореволюционных предпринимателей на развитие общественной жизни горожан. Стимулирование нынешних предпринимателей к участию в благотворительной деятельности и социальной жизни города Новосибирска.

Актуальность: предпринимательство – некая «подушка безопасности» для государства. Привлечение нынешних предпринимателей к поддержанию социальной жизни общества с помощью отечественных исторических фактов поможет активировать деятельность с их стороны.

Обзор источников литературы: написание данной работы формировалось с помощью исторических очерков, а именно «Деловая элита старой Сибири» А. В. Старцева, В. А. Скубневского, В. П. Зиновьева и др., где описывались значимые личности по данной теме. Использовались статей Климовой О. Г. и М. И. Булыгина о значимости предпринимательства в жизни общества и др.

Основная часть

Кто же они, предприниматели дореволюционного времени, которые привлекли инвестиции и сделали поселок Новониколаевск в город с

промышленной инфраструктурой? Как же влияли предприниматели на город и социальную жизнь общества на первых этапах его становления, ведь предпринимательство без сомнения занимает, что в прошлом, что в нынешнем времени центральное место. Предпринимательство – опора и гарант стабильности и динамичного развития, как государства, так и различных сфер общества. В данной работе мы затронем социальную сферу общества.

Ярким представителем дореволюционного предпринимательства является Владимир Александрович Горохов. Его характерной чертой была предприимчивость, умение замечать и развивать те отрасли, из которых можно было по максимуму извлечь прибыль. У него была не только мельница. Остатки от помола муки шли на сезонный прокорм скоту. Мясо животных перерабатывалось в особой мастерской, а готовая продукция сбывалась через сеть специализированных магазинов. В. А. Горохов отлично систематизировал свою предпринимательскую деятельность.

Стоит заметить, что Владимир Александрович Горохов занимался и перевозкой людей по реке Обь, был пионером в расширении и развитии сибирского маслоделия. Как и многие другие русские предприниматели, В. А. Горохов занимался меценатством. Вложение в культуру и образование приличных сумм, прежде всего, играло позитивную роль, так как от этого зависел уровень подготовки кадров для купеческих хозяйств. 1 июля 1903 года при мельнице Владимира Горохова было открыто ремесленное училище. Ближе к 1910 году в нем обучались слесарному и столярному мастерству около 35 человек. Предприниматель содержал частное училище Министерства народного просвещения, при его финансовой поддержке в Бердске была открыта бесплатная библиотека, а также он открыл колонию для бедных детей, где содержалось около 20 девочек.

Под руководством семьи Гороховых в Бердске стали проходить традиционные благотворительные вечера. В 1890 году супруга В. А. Горохова организовала любительский спектакль в пользу бедных учеников. Поиск музыкантов и строительство сцены тоже было её инициативой.

Владимир Горохов был избран попечителем министерской школы, устраивал детям новогодний праздник, организовывал в стенах училища любительские спектакли в пользу народной библиотеки.

На собрании жителей Новониколаевска В. А.Горохов в качестве казначея был включен в комитет по постройке знаменитого собора Александра Невского. Собор строился на средства фонда имени Александра Ⅲ и пожертвований со стороны населения.

Владимир Александрович Горохов открыл интернат для детей из бедных семей. На его предприятиях практиковалось бесплатное лечение рабочих.

В политике семья Гороховых разделяла взгляды кадетской партии, которая выступала за реформу социального строя России путём парламентских форм борьбы.

Таким образом, особый интерес в виде реформ и действий по поддержанию со стороны предпринимателя Владимира Александровича Горохова и в частности его семьи, привела сферу социальной жизни общества к обогащению и к поддержанию определенных слоев населения, развиваясь тем самым себе же в пользу (в экономическом понимании), обеспечивая людей работой и образованием.

Что ж, когда в Новониколаевске ещё только рубили лес на месте главного Новониколаевского (Красного) проспекта уже в конце улицы красовался кирпичный магазин Евграфия Александровича Жернакова.

Евграф Жернаков был человеком с особой предприимчивостью, его отличало от других дореволюционных предпринимателей дикое стремление к созданию большого многоукладного капитала, поэтому он, приехав в Сибирь с копейками в кармане (Е. А. Жернаков был выходцем из ирбитских мещан) начал создавать своё детище.

Купец Жернаков неутомимо участвовал в социальной жизни города. Он входил в состав комитета, созданного 1895 году для строительства собора Александра Невского. Необходимо отметить и его работу в комиссии, созданной в Новониколаевске по вопросу о рассмотрении строительства сооружения трамвая. Дореволюционный предприниматель занимался благотворительностью, вносил пожертвования, которые хоть и не всегда были велики, но имели значимость. Также он профинансировал открытие именитой публичной библиотеки А. П. Чехова в 1907 году. В феврале 8 числа 1891 года Евграф Александрович Жернаков был награжден орденом Св. Анны 3-й степени (за благотворительную деятельность), что давало ему право на получение звания потомственного почетного гражданина.

Отличилась существенной активностью в социальной сфере города и супруга Жернакова. Мария Даниловна Жернакова устраивала под своим руководством благотворительные вечера. Также, под её опекой содержалось женское училище.

Наследник Е. А. Жернакова, Николай, тоже занимался общественной деятельностью. Он поступил на работу в «Русско-Азиатский банк», вступил в партию эсеров и занял ведущее место в отделе этой партии.

Вследствие значительной деятельности семьи Жернаковых социальная жизнь горожан значительно повышалась. Несомненно, эти люди способствовали подъему, развитию и поддержанию города Новосибирска на его истоках формирования.

Значащимся элементом в развитии социальной жизни являются Новониколаевские мукомолы. Специализацией новониколаевской промышленности являлась обработка сельскохозяйственного сырья, в основном это было мукомолье. В 1913 году в городе действовало восемь мельниц, производительность которых составляло половину губернского и треть западно-сибирского помола. Мельницы на реке Каменке появились давно, строители моста при проведении развилки на правом берегу, уже обнаружили действующую мельницу. В 1896 году в Ново-Николаевске насчитывалось двадцать мельников. Однако первое разрешение на постройку мельницы на реке Каменке выдано 18 октября 1901 года. Первая крупная мельница была построена в 1902 году «Новониколаевским крупчато- мукомольным товариществом». Его учредителями являлись жена статского советника О. А. Ленкшевич и барнаульский мещанин А. С. Зорин. В товарищество вступали новые участники, в том числе и ранее упомянутый В. И. Жернаков.

Новониколаевская мукомольная организация славилась тем, что участвовала в международных, российских, региональных и сельскохозяйственных выставках. Организация зачастую получала дипломы и награды.

Конечно, владельцы мельниц пользовались большим авторитетом в коммерческих кругах нашего города и с энтузиазмом занимались общественными делами. Такие представители как Н. А. Туркин и А. И. Каган были в числе инициаторов открытия в городе товарной биржи, Н.А. Туркин и В.С. Корольков являлись старшинами Новониколаевского биржевого комитета.

В годы Первой мировой войны возглавил местный военно-промышленный комитет Н. А. Туркин и, кроме того, под его руководством находилось местное отделение «Сибирского общества для помощи раненым и больным воинам».

Приведение фактов из истории наталкивает на размышления о том, что благотворительность дореволюционных предпринимателей помогает рассмотреть нынешние проблемы, затрагивающие развитее культуры, социокультурного сегмента. Несомненно, затрагивается и экономическая, политическая сферы общества. Было бы немаловажным напоминание для современных предпринимателей о традициях новосибирских предпринимателей, которые умели или стремились сочетать личную выгоду с активной деятельностью в социальной сфере общества, уважали и соблюдали закон, занимались благотворительностью и заботились о своих подчиненных.

Но стоит уточнить один момент о взаимном поддержании государством предпринимательства. Для динамичного развития социального предпринимательства правительству стоит расширить политику по содействию данному виду предпринимательской деятельности. Такая политика может быть направлена на минимальное налогообложение предпринимателей, действующих в социальной сфере общества. Возможно создание фондов по стимуляции деятельности в жизни общества. Во все время для любого предпринимателя начальный период предпринимательской деятельности сложен и опасен обвалом. От действий со стороны правительства, от стратегии, выбранной властью по поддержанию, зависит и социальное предпринимательство, его дальнейшее благосостояние. Политика минимизации налогов в отношении социального предпринимательства обязательно будет стимулировать желание вложения в социальную сферу общества, и осуществлять поддержание. Хочется добавить, что правительство Новосибирской области может осуществить различные программы для укрепления навыков работы с целью увеличения личностного капитала социального предпринимателя. В рамках таких программ обучающиеся могут коммуницировать, изучать и анализировать различный опыт социального предпринимательства и расширять социальный капитал общества. Поэтому взаимоотношения предпринимателя и правительства важны и перспективны для обеих сторон.

В свою очередь предприниматели, которые проявляют активную деятельность в направлении социального уклада общества, могли бы открыть благотворительный фонд, средства которого пошли бы на поддержание сохранения и динамичного развития соцструктуры Новосибирска.

Наименование фонда носило бы имена тех самых дореволюционных предпринимателей, которые стояли у истоков создания нашего города, тем самым внося некую значимость в сфере передачи традиций предпринимательства Новосибирской области.

Заключение

Изучив многочисленные источники информации по данному вопросу,

выявляется обширный комплекс достоверных фактов, позволяющих в полной мере оценить значительный масштаб благотворительной деятельности и активного позитивного вмешательства дореволюционных предпринимателей на территории Новосибирска.

Многогранное исследование благотворительности и активного участия в социальной сфере общества представителей дореволюционного предпринимательства привило к образованию неких традиций, передаче ценностей среди социального предпринимательства вне зависимости от времени. Взаимоотношения между правительством и предпринимательством способствуют эффективному росту благосостояния и поддержке определенных подсистем.

Нынешние предприниматели должны оценить важность исторических действий в сторону социального сегмента общества и привнести свой вклад в развитие нашего города.

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