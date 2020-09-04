«Обуви России» подтвержден рейтинг на уровне ruBBB+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности компании «Обувь России» на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу — стабильный, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что рейтинговый анализ проводился по консолидированной МСФО отчетности материнской консолидирующей компании ПАО «ОР». На 30.07.2020 собственная розничная сеть начитывала 851 магазин (175 магазинов работает по франшизе) более чем в 340 городах, что положительно отражается в оценке географии деятельности компании и создает сильные конкурентные позиции для брендов Группы в сравнении с небольшими игроками на деконцентированном рынке обуви.

— Агентство, приняв во внимание сильные конкурентные позиции компании, ее федеральный масштаб бизнеса и высокую диверсификацию линейки товаров и услуг, смягчило оценку блока бизнес-рисков, несмотря на то, что ранее агентство ухудшило оценку перспектив российской обувной отрасли, которая существенно пострадала от пандемии коронавируса и действия ограничительных мер, — говорится в сообщении.

Во втором квартале компания провела переговоры с банками и существенно снизила размеры выплат процентов и тела долга в 2020 году; кроме того, Группа выпустила два долгосрочных облигационных займа в декабре 2019 года (1 млрд руб.) и августе 2020 года (500 млн руб.), что позволило компании увеличить долю долгосрочных заимствований в кредитном портфеле; также у Группы достаточный объем долгосрочных невыбранных кредитных линий для рефинансирования краткосрочного долга. Учитывая выше перечисленные положительные факторы, агентство смягчило оценку текущей долговой нагрузки компании.

В компании отметили, что по расчетам агентства, ликвидность компании находится на высоком уровне. На горизонте 18 месяцев от отчетной даты общий объем доступной ликвидности превышает расходы, необходимые для финансирования своей деятельности и долговых обязательств на временном горизонте 18 месяцев от отчетной даты с учетом выплат дивидендов, что отражается в положительной оценке прогнозной ликвидности. На отчетную дату компания также поддерживала умеренно высокое значение абсолютной ликвидности и высокий уровень текущей ликвидности: 0,22 и 2,1, соответственно.

— С момента проведения IPO в октябре 2017 года компания удвоила розничную сеть и рентабельность оставалась на стабильно высоком уровне. Маржинальность по EBITDA за 2019 год составила 26% против 28% годом ранее, а рентабельность продаж по чистой прибыли (ROS) — 12,4% против 11,7%. Высокая маржинальность компании оказывает позитивное влияние на рейтинг, даже с учетом снижения показателей по 1 полугодию 2020 года. Консолидированная выручка снизилась на 27,4% за полугодие, однако выручка июля достигла 72% от среднемесячной выручки докризисного первого квартала и 73% от выручки июля 2019 года. При этом сопоставимая выручка like-for-like за 1 полугодие увеличилась на 0,2 п.п., (без учета апреля в связи закрытием магазинов в рамках карантинных мер), по 2019 году составила +5,2 п.п., — рассказали в компании.

Стратегические планы компании в перспективе ближайших 3-х лет не предусматривают дальнейший рост сети магазинов, основная задача — повысить эффективность уже работающих торговых точек за счет роста конверсии и выручки с метра квадратного. Группа с конца 2019 года концентрируется на диверсификации ассортимента и переформатирования магазинов в миниунивермаги. Компания перешла на работу с поставщиками по модели маркетплейса, для взаимодействия с партнерами запустила онлайн-платформу «Продаем». По данным на конец августа, число партнеров уже превысило 600. В рамках стратегии по интеграции в логистическую инфраструктуру рынка онлайн-торговли компания развивает проекты партнерских пунктов выдачи заказов на базе собственной торговой сети, что позволяет привлечь дополнительный трафик в магазины. Также, следуя концепции магазина как сервисной точки, Группа активно развивает направление финансовых сервисов, включая денежные займы.

— Блок корпоративных рисков оказывает поддержку уровню рейтинга. Высоко оцениваются высокая информационная прозрачность компании, система корпоративного управления с соблюдением прав всех стейкхолдеров и качество организации риск-менеджмента. Из семи членов Совета директоров четыре являются независимыми директорами, что также положительно влияет на рейтинг. В компании действуют департаменты внутреннего аудита и внутреннего контроля, ведется анализ рисков с составлением карты рисков, — подчеркнули в «Обуви России».

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