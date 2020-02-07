Одним вице-губернатором становится меньше

С понедельника пост вице-губернатора Андрея Жукова, который курировал министерство цифрового развития и связи и министерство науки и инновационной политики, становится вакантным. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве Новосибирской области. По предварительной информации, чиновник собирается возглавить подразделение Росавтодора в Краснодарском крае и Адыгее.

Напомним, что Жуков занял пост вице-губернатора в региональном правительстве в мае 2018 года, сменив Анатолия Соболева. До прихода на работу в Новосибирскую область был заместителем министра РФ по делам Крыма.

Фото: Юлия Данилова