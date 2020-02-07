Одной из тенденций развития предприятий торговли является ребрединг

В управлении потребительского рынка мэрии Новосибирска подвели итоги за 2019 год, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. На 1 января 2020 года на территории Новосибирска насчитывалось свыше 9000 торговых объектов, в том числе стационарных и нестационарных, 2407 предприятий общественного питания, 3423 предприятия бытового обслуживания населения.

Отмечается, что розничная торговая сеть города насчитывает более 5000 стационарных предприятий, около 2400 мелкорозничных объектов, 3 универсальных розничных рынка. Объём розничного товарооборота (по данным Новосибирскстата за 11 месяцев 2019 года) составил 201,7 млрд руб. (темп роста 104,7 % к аналогичному периоду 2018 году).

Как рассказал заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства – начальник управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Виталий Витухин, на потребительском рынке города Новосибирска представлены различные форматы предприятий розничной торговли. В 2019 году продолжилось активное развитие крупных торговых сетей супермаркетов «Ярче!», «Мария-Ра», «Пятерочка», «Магнит», «Горожанка», «Лента».

Он подчеркнул, что растет число предприятий фирменной торговли местных и отечественных товаропроизводителей.

— Продолжили свое развитие предприятия, специализирующиеся на производстве и реализации гастрономической продукции с использованием местного сырья: «Торговая площадь», «Карасук», фермер-центр «Калина-Малина», мясо птицы – «Октябрьская птицефабрика», «Новосибирская птицефабрика», «Коченевская птицефабрика», кондитерские изделия и торты – ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская», «Наслаждение», ТД «Дудник» и др., — констатировал Виталий Витухин.

По информации управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска, на 1 января 2020 на территории Новосибирска зарегистрировано более 920 организаций торговли в формате продовольственные магазины, свыше 750 сетевых торговых объектов.

По мнению экспертов, региональный рынок продуктового ритейла в Сибири переживает не лучшие времена. Считавшиеся ранее успешными компании покидают бизнес, часть игроков сокращают количество магазинов или меняют концепцию и стратегию, чтобы удержать позиции на рынке.

Основные сетевые продовольственные предприятия, расположенные на территории города Новосибирска: ТХ «Сибирский Гигант» (Гипермаркеты «Гигант», супермаркеты «Мегас», универсамы «Горожанка»), супермаркеты «Ярче» (KDV Group), супермаркеты «Мария-Ра», сеть супермаркетов и гипермаркетов «Лента», супермаркеты «Монетка», гипермаркеты «Метро Кэш энд Кэрри», гипермаркеты «Окей», гипермаркеты «Ашан»;

Среди супермаркетов лидирующие позиции занимают: «Ярче» (146 предприятий, прирост составил 20,1 % к отчетному периоду), «Мария-Ра» (163 предприятия, прирост — 10,1 %), «Магнит» (101 предприятие, прирост – 14,8 %). Продолжает активное развитие сеть универсамов «Пятерочка».

Одной из тенденций развития предприятий торговли является ребрединг. Так, в Первомайском районе (ул. Первомайская, 57) открылся супермаркет «Быстроном» с черным фасадом, отличным от остальных предприятий одноименной сети. В новом предприятии располагается пекарня с тандыром, колбасный цех, мясной цех полного цикла, производство горячих и холодных блюд.

Торговая сеть «Пятёрочка» открыла первый в городе магазин новой концепции (ул. Нарымская, 37) – с большой пекарней, кофейней и дизайнерскими приемами в оформлении, способствующими большей привлекательности товара для покупателей. Благодаря данной концепции торговая сеть «Пятерочка» стала победителем премии Best for Life Design Award в номинации «Архитектура ритейлера и дизайн среды». Награждение победителей состоялось в Италии.

В октябре 2019 года в гипермаркете «Ашан» в ТЦ «МЕГА» впервые появилась «прикассовая зона», стеллажи с мелкоштучным товаром, стимулирующие спонтанную покупку. В ноябре в Центральном районе в новой концепции открылся супермаркет «Мария-Ра» с кофейней.

Крупнейший российский алкогольный ритейлер в 2019 году открыл свои первые магазины «Бристоль» в Октябрьском и Заельцовском районах. Основа его ассортимента – алкогольная продукция. Также можно приобрети ограниченный набор продуктов питания: сыр, колбасы, консервы, чипсы и др.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru