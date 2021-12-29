Оформите цифровую карту и получайте кешбэк за онлайн-покупки

Основные преимущества карты – в том, что она оформляется бесплатно в рамках пакета услуг «Цифра», пользоваться ею можно сразу после заказа, ежемесячная плата за обслуживание отсутствует. Помимо этого, банк возвращает кешбэк 5% в месяц от суммы покупок на Wildberries, OZON и AliExpress, если совокупная доля ежемесячных операций в указанных интернет-магазинах не превышает 20% от общей суммы расчетов по карте*. Также кешбэк выплачивает платежная система «Мир» – до 25% по акциям партнеров.

Добавим, что цифровая карта обладает всеми возможностями пластиковой дебетовой карты. С помощью нее можно рассчитываться в общественном транспорте, торгово-сервисных предприятиях и интернете, переводить деньги на другие карты, снимать и вносить наличные.

Карта привязывается к номеру телефона и позволяет оплачивать покупки с мобильного устройства, поддерживающего технологию NFC. Ее можно добавить в Apple Pay, Google Pay и другие кошельки.

Подробнее о цифровой карте для онлайн-шопинга читайте на сайте. По всем интересующим вопросам обращайтесь в единую справочную службу по номеру 8-800-3333-555 или в офисы Банка «Левобережный» (ПАО). С графиком работы в новогодние праздники можно ознакомиться здесь.

Оформить карту вы можете в интернет-банке или мобильном приложении BL-online.

* Выплата кешбэка от банка производится при условии подключения услуги информирования по карте. Стоимость сервиса – 59 рублей или 100 рублей в месяц на выбор клиента в зависимости от типа уведомлений.