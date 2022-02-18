ОНФ просит правительство расширить ипотечные возможности для семей с детьми

В письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина ОНФ предлагает предоставлять многодетным семьям ипотеку на льготных условиях в том случае, если третий и последующий дети рождены не только после, но и до 2018 года, сообщили «Известия» со ссылкой на в пресс-службу движения. Сегодня программа «Семейная ипотека» доступна семьям, где один или более детей родились после 1 января 2018 года. Ставка по ней составляет до 6%.

ОНФ также просит рефинансировать ипотеку в тех случаях, когда семья оказалась в затруднительном положении из-за снижения дохода. Их предлагают переводить в программу «Семейная ипотека», таким образом снизив процентную ставку.

Родителям детей-инвалидов, как считают авторы инициативы, надо разрешить брать льготную ипотеку на покупку жилья на вторичном рынке. Сегодня она распространяется только на рынок первичного жилья.

— Они (семьи с детьми-инвалидами) предпочитают вторичное жилье, им это удобнее. Сегодня есть, например, дома с квартирами на первом этаже и отдельным выходом или дома, оборудованные пандусами, и так далее. Если в семье есть ребенок-инвалид, удобнее сразу подобрать жилье, отвечающее особым потребностям, чем потом его обустраивать, — рассказала первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.

Льготы для многодетных также необходимы, считает она, для этой категории семей особенно остро стоит вопрос расширения жилплощади. Льготное рефинансирование, добавила Юлия Зимова, в России хоть и есть, но банки часто отказывают клиентам.

В Госдуме идею поддержали, но по мнению экспертов, для нуждающихся семей актуальнее социальное жилье, а не ипотечные кредиты.