«Опора России» подвела итоги конкурса «Борьба за бизнес»

Пандемия скорректировала многие мероприятия, которые перешли в онлайн, отменились или перенеслись на более поздние сроки. В прошлом году новосибирское реготделение «Опоры России» проводило фестиваль «Это дело», приуроченный к Дню российского предпринимательства, заинтересовавший не только представителей бизнеса, но и горожан. В 2020 году, с коррекцией на режим самоизоляции, у сопредседателя НРО «Опора России» Виктора Остахова возникла инициатива поддержать не только дух предпринимателей, но и возможность для кого-то заявить о себе и своем бизнесе в новом онлайн-формате — в видеоконкурсе на самую интересную историю «Борьба за бизнес». По словам председателя Новосибирского областного отделения «Опора России» Сергея Соколова, конкурс был направлен на то, чтобы предприниматели показали свою идею, посмотрели на нее со стороны, проанализировали идеи других и постарались потом сделать лучше.

— Сегодня, когда все стандартные подходы к бизнесу себя исчерпали, когда в экономике и на рынке появились новые вызовы, заставляющие пересматривать продукты, систему продаж, когда государство предлагает все новые меры поддержки развития МСП, задача МСП воспользоваться этими предложениями и попробовать переформатировать бизнес. Будущее не за конкуренцией, а за синергией, — уверен Сергей Соколов.

Уполномоченный по правам предпринимателей Новосибирской области Николай Мамулат также отметил, что бизнесу придется перестраиваться и жить по-другому.

— Кажется, что в пандемию количество предпринимателей в регионе должно было сократиться, а у нас оно, напротив, выросло: с 145 до 147 тысяч, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Даже в такое сложно время люди открывают свой бизнес и борются за него, — говорит Мамулат. — Кроме того, в обществе меняется отношение к предпринимателям. Сейчас все больший вес получает мнение, что «предприниматель — это ответственный человек, который обеспечивает работой сотрудников, производит продукт и т.д.».

Победителями в четырех заявленных номинациях конкурса стали:

— учредитель ООО «Забота» (предоставление консультационных услуг по вопросам безопасности) Евгений Бессонов — «Лучший бизнес- проект»;

— директор полиграфической компании ООО «Атмосфера» Екатерина Неклюдова — «Лучший мотивирующий ролик»;

— директор семейного лагеря «ПапамамаТУР» Екатерина Щербак — «Лучшая личная история»;

— директор ООО «Империя снэков» Павел Борисов — «Лучшее креативное решение».

Всего на видеоконкурс предприниматели подали несколько десятков роликов.

Поздравляя победителей, начальник управления маркетинга, внешнеэкономической деятельности и туризма минэкономразвития региона Анастасия Ивашина сообщила, что сейчас минпромторг РФ и экспортные институты развития проводят различные видеосеминары и конференции для предпринимателей.

— Сегодня по многим продуктам есть большой потенциал в экспортных поставках. Задумайтесь, возможно, то, что вы производите, может быть использовано не только на внутреннем рынке, но и на зарубежном. Возможно, вы тоже можете внести свой вклад в развитие несырьевого экспорта России, — добавила она.

Фото предоставлено реготделением «Опора России»