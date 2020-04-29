Ослабление карантина может начаться с 12 мая

— Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними — рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас — тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявлять эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы, — сообщил президент РФ Владимир Путин во время очередного видеосовещания с руководителями регионов страны. — Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но обращаю ваше внимание: при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах.

Президент поручил правительству РФ и Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. В зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза. При этом глава государства предупредил губернаторов: нужно не принимать локальные решения под копирку, а действовать в соответствии с ситуацией, которая в разных регионах может сильно различаться.

— Рекомендации субъекты Федерации должны получить заранее. Поэтому и обозначил срок — 5 мая. Чтобы у регионов затем была еще неделя на подготовку своих действий после 11 мая. При этом у них, как и прежде, должно сохраняться пространство для маневра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов, — пояснил президент. — В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений.

Он поручил правительству РФ в ближайшее время разработать очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан, а также совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Фото с сайта Кремля