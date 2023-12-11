Особенности развития сибирского предпринимательства. Примеры успешных предпринимателей в XIX веке

Юнусов Кирилл Ринатович

Барабинский филиал Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина

Введение

Предпринимательство, в широком смысле – самостоятельная деятельность людей, организующих производство или торговлю, то есть имеющих своё дело, которое приносит доход. В экономике Российской империи упор делался не на свободу предпринимательской деятельности, как было в странах Европы и США, а на государственное регулирование. Это позволяло подстраивать деятельность различных предпринимателей под определённые интересы государства.

Для достижения успеха предприниматель, как человек должен обладать целым рядом определённых навыков: решительность, креативность, честность, находчивость, общительность.

Проблема: недостаточные знания у современных предпринимателей о развитии их рода деятельности. Как следствие, современные бизнесмены допускают ошибки которых можно было бы избежать, опираясь на опыт исторических деятелей.

Цель: изучить и донести до читателя, что из себя представляла дореволюционная предпринимательская деятельность, какие виды деятельности преобладали.

Задачи:

определить, с чего начиналось предпринимательство в Российской империи;

изучить основные виды деятельности дореволюционных предпринимателей;

рассмотреть успешные примеры развития предпринимательства в Сибири.

Актуальность темы раскрывается в сути экономики современной России. После перехода от коллективной экономики СССР к рыночной, в России произошёл всплеск предпринимательской деятельности. Успешная предпринимательская деятельность является одним из главных критериев развития Российской экономики. Именно поэтому тем кто хочет посвятить себя этой деятельности, важно знать историю развития предпринимательства, чтобы не допускать ошибок через которые наши предки уже когда то прошли.

Исследование будет проводиться в рамках XIX-XX века, ведь именно тогда предпринимательство в Российской империи активно развивалось.

Для того чтобы написать эссе мною были использованы различные источники литературы, а так же интернет статьи на соответствующую тему. К примеру, работы Шиловского М. В., Старцева А. В., в которых они подробно разбирали историю зарождения и развития предпринимательской деятельности в Сибири.

Основные направление развития сибирского предпринимательства

В Сибири среднее и мелкое предпринимательство играли важную роль[4, с. 416] поскольку основную часть ее населения составляли крестьяне и посадские люди, которым не требовались дорогостоящие промышленные товары, а их хозяйства в основном основывались на натуральных ресурсах. Благодаря обширной территории и богатству природных ресурсов, Сибирь позволяла вести хозяйственную деятельность без значительных капиталовложений в совершенствование технологий и оборудования.

Особенностью сибирского предпринимательства было то, что его основной сферой была торговля, а не промышленность, это отмечалось многими исследователями. Авторы «Истории Сибири» указывали на слабое промышленное развитие региона и, как следствие, преобладание торгового капитала над промышленным[3, с. 329]. На начальном этапе торговля велась в основном пушниной, затем золотом и серебром, впоследствии хлеб, масло.

К сожалению, необходимость отрабатывать заводскую повинность тормозила становление рыночных отношений в Сибирском регионе. Так, купцы и мещане составляющие основную базу для развития предпринимательства были вынуждены служить на заводах в качестве счетоводов, конторщиков, писцов, и даже выполнять рудовозные работы[2, с. 6]. Но несмотря на все стеснения со стороны государства, некоторые энергичные предприниматели все же стремились наладить своё дело

В конце XIX-начале XX века Сибирская железная дорога была построена, и это привело к увеличению потока переселенцев в Сибирь. Прибытие новых жителей способствовало развитию торговли и существенно увеличило внутренний рынок.

Одним из первых предпринимателей в регионе был гамбургский подданый Брок-Миллер, который в конце 50-х годов XIX века организовал на территории Сибири производство сахара. В 1858 г. он засеял 30 десятин земли сахарной свеклой, которая принесла хороший урожай. Одновременно с этим он начал строить сахарный завод, который в 1862 году дал первую продукцию – 600 пудов сахарного песка и 120 пудов рафинада[5, с. 6]. На следующий год предприниматель арендовал 300 десятин земли и помимо производства сахара попытался организовать побочное производство – выкурку спирта. К сожалению, именно это решение и привело к концу его предпринимательской деятельности. Его интересы столкнулись с монополистом винокурения К. И. Платоновым, который добился закрытия завода.

Так же интересным примером предпринимательства в Сибири был бывший инспектор томской врачебной управы Г. Маткевич[1, с. 56]. В 1888 году он арендовал более 600 десятин земли. Целеустремлённый и перспективный предприниматель завёл дойное стадо, молоко которого перерабатывалось на масло. Так же он занимался и другими видами деятельности: пчеловодство, обработка земли, выращивание хлеба, мяты. Г. Маткевич впервые в крае применил технологию силосования зелёной массы: скошенная трава складывалась в огромные ямы и солилась, благодаря чему трава сохраняла свежесть и не подвергалась гниению или пересыханию, сохраняя все свои полезные свойства. К сожалению, при ведении такого большого хозяйства предпринимателю пришлось столкнуться с массой трудностей в преодолении чиновничьих препятствий, которыми была обложена аренда земли. Но даже не смотря на это, хозяйство просуществовало до самой смерти Г. Маткевича в 1906 году, после чего его наследники сдали усадьбу, маслодельню и пасеку в аренду крестьянам[1, с. 56].

Самый богатый промышленник Российской империи, Николай Васильевич Второв вёл большую часть своей деятельности в сибирском регионе. В сфере его интересов была добыча золота и нефти, а так же он руководил не только оптовой торговлей, но и несколькими химическими и текстильными предприятиями. Со временем частью его бизнеса стали гостиницы, трактиры. Во время первой мировой войны заводы и фабрики Николая Васильевича выполняли оборонные заказы государства.

Все эти примеры позволяют нам увидеть, как менялось предпринимательство в конце XIX века. Как происходил переход от торговли и обмена пушнины к постройке заводов, фабричных предприятий. Предприниматели уже не просто имели небольшое дело в своём родном городе, а распространяли свои магазины и производства по всей территории Российской империи, и даже торговали с другими государствами.

Заключение

В Сибири предпринимательская деятельность имела свои особенности, обусловленные географическим, экономическим и политическими условиями. Данный период характеризуется переходом от торгового бизнеса к промышленному. В развитии торговли в Сибири большую роль сыграли иностранные инвесторы.

Сибирские предприниматели отличаются своей уникальностью, так как в них гармонично сочетаются доброта души и желание достичь экономического процветания.

В работе были проанализированы основные этапы становления и развития предпринимательства в Сибири. Рассмотрены виды и направления этой деятельности, пользующиеся в те годы особой популярностью. Так же изучены конкретные примеры предпринимателей, развивавших своё дело в Сибирском регионе.

На основе работы отметим, что каждый кто решал начать заниматься предпринимательской деятельностью в те годы был смелым и решительным человеком, так как для этого нужно было преодолеть множество трудностей, а помощи ждать было неоткуда. Но благодаря таким людям наша страна развивалась, выстраивала внутренний рынок, а так же наращивала торговые связи с иностранными купцами, и теперь современные предприниматели могут на основе анализа их деятельности планировать собственное дело, не допуская тех же ошибок что и наши предки.