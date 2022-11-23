«Отечеству принесу богатство, себе оставлю имя» (Благотворительная деятельность сибирских купцов)

Шульга Анастасия

Филиал ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» р.п. Краснозерское

Введение

Благотворительность…Творить благо… Не случайно, что благотворительность состоит из двух слов: «благо» и «творить». Это означает, что человек, который занимается благотворительностью, делает благо как себе, так и окружающим. Более того, на мой взгляд, благотворительность — это благо в первую очередь для дающего.

«Отечеству принесу богатство, себе оставлю имя». Именно такой девиз написан на ленте герба знатного русского рода Строгановых. Они были не только богатыми купцами, крупными солепромышленниками, но и щедрыми меценатами.

Слово «меценат» очень меня заинтересовало.

Оказывается, Гай Цильний Меценат – это известный римский аристократ, покровитель художников, артистов, музыкантов. От его имени, как можно догадаться, произошло нарицательное слово «меценат», как «имя щедрого человека, которых своих денег не жалеет, чтобы покровительствовать искусству».

Тема показалась мне интересной, и я задумалась. А что я знаю о купцах? Моё представление о них складывалось, в основном, только из литературы. Это купец Степан Парамонович Калашников из «Песни про купца Калашникова» Михаила Лермонтова, целеустремлённый, смелый, решительный. Это пьесы А.Н. Островского, который сам был родом из купеческой среды. Он показал в своих произведениях мир купечества. Это «тёмное царство» провинциальных городов. Это Дикой и Кабаниха из «Грозы», это Кнуров и Вожеватов из «Бесприданницы». Они хозяева жизни, потому что у них есть деньги, а остальные не имеют права поступать по-своему. Это купец Кафтанов, наш, сибирский из «Вечного зова» А.Иванова, любитель покутить, не пожалевший даже собственную дочь.

Но настоящие купцы не всегда похожи на литературных героев. Эта тема меня увлекла, и я захотела поглубже узнать историю благотворительности именно у нас, в Сибири.

В России было немало выдающихся меценатов-благотворителей, чье подвижничество, бескорыстие и милосердие могут служить и сегодня замечательным вдохновляющим примером в этом благородном деле.

Меценатство и благотворительность – это духовно-нравственные ценности, великие проявления гуманизма и человеколюбия.

В Сибири особенно широкое распространение благотворительность получила во второй половине XIX века. Это связано с появлением здесь большого количества крупных золотопромышленников, пароходовладельцев, винокуренных заводчиков, владельцев торговых домов и других предприятий, приносивших большие доходы.

Как щедрые меценаты-благотворители проявили себя купцы-предприниматели: Сибиряковы, Баландины, Гадаловы, Даниловы, Кузнецовы, Кытмановы, Щеголевы и другие.

По выражению русского философа Н. О. Лосского, среди богатых промышленников и купцов были такие, которые как бы стыдились своего богатства и поэтому среди них было много меценатов и жертвователей больших сумм на различные общественные учреждения. И он назвал такие имена: Третьяковы, Морозовы, Мамонтов, Серебряков, Рябушинские. Стыд за свое богатство, свое благополучие, угрызения совести за бедность народа, сознание необходимости вернуть долги народу – эти настроения в среде крупной буржуазии побуждали к меценатству и благотворительности.

Все же благородные, духовно-нравственные, человеколюбивые мотивы в меценатстве и благотворительности преобладали.

Благотворительность всегда являлась престижным делом.

Купцы-предприниматели в завещаниях предусматривали крупные средства на благотворительные цели.

Цель данной работы — изучить опыт благотворительной деятельности сибирских купцов-предпринимателей и результаты их деятельности.

Задачи:

1.Охарактеризовать образ сибирских предпринимателей конца XIX- начала XX.

2.Определить причины, побуждавшие сибирских купцов к меценатству.

3.Исследовать благотворительную деятельность сибирских купцов в сфере духовного просвещения.

Нет принципиальной разницы в понятиях «меценатство» и «благотворительность». Термин «меценатство» употребляется применительно к пожертвованиям на науку и искусство, т. е. на учебные заведения, библиотеки, театры и издание научных трудов, поддержку писателей, ученых, художников. А термин «благотворительность» употребляется применительно к пожертвованиям на богадельни, приюты и т.п. заведения, т.е. на помощь престарелым, немощным, убогим, детям-сиротам.

Таким образом, опыт сибирских меценатов и благотворителей досоветского периода может быть использован сегодня, но, разумеется, с учетом социально-экономических и культурно-духовных реалий начала XXI века, поэтому актуальность темы очевидна.

1.СИБИРСКОЕ КУПЕЧЕСТВО: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И МОРАЛЬ

Примечательно, что именно российское купечество, происходящее из недр народа, стало подлинным благотворителем и поднялось к вершинам подлинного меценатства.

Купечество, как сословие, социальный слой, происходило в основном из посадских людей и крестьян уже в конце XVIII века и заняло большой удельный вес в общей численности уездных городов.

Становясь купцами, обретая капитал и свое «дело», эти выходцы из народа крепко держались традиционных семейных устоев, религиозных моральных предписаний, сохраняли родовые и фамильные связи. В эту пору это было неудивительно для дворянства, класса с глубокими родословными традициями наследования, титулами, привилегиями, гербами и пр.

Дворянство – это роды, насчитывающие десятки поколений; купечество – это семьи-фамилии, сохраняющие связи в 3 – 5 поколениях.

Купечество Российской империи, окончательно сформировавшееся под действием петровских и екатерининских реформ, делилось на три гильдии, где 1-я была высшей. Гильдии различались имущественным цензом, заявленным капиталом купца и давали определенные привилегии – правовые и экономические.

Крупное богатое купечество жило и действовало в столичных, губернских городах – крупных торговых центрах. Провинция и уездные города характерны для деятельности мелкого купечества. Благотворительность сибирских предпринимателей-купцов вызвана к жизни не только крупными капиталами и стабильными доходами. Она обусловлена такими причинами, как нравственные убеждения, благородное желание внести свой личный вклад в изучение природных богатств, истории и этнографии народов Сибири, развитие экономики и культуры родного края, христианское милосердие, человеколюбие (помощь нищим, слабым, убогим). Нельзя игнорировать и такие мотивы, как личные амбиции, тщеславие, желание увековечить себя в благих делах, в сознании общества, в исторической памяти потомков. Был и расчет – благотворительностью заслужить звание почетного гражданина города или орден, а также благими деяниями в какой-то мере отмолить грехи за не всегда праведным путем нажитые богатства.

Вся история благотворительности свидетельствует о том, что явление мирового порядка, оно существует вне классовых, этнических или религиозных, временных или территориальных и любых других ограничений. Благотворительность является объективным, необходимым и закономерным фактором общественного развития.

В Сибири благотворительная деятельность имеет свою историю, богатую примерами человеколюбия и свой путь развития. Хотя такие черты как децентрализация управления, самофинансирование, слияние частной и общественной формы присущи любому обществу и получили распространение на всей территории России, однако в нашем крае имелись особенности в деле милосердия, обусловленные конкретными историческими условиями, социально-культурными, национальными и субъективными факторами: индивидуальный подход при распределении помощи, преобладание благотворительных средств в просвещении и здравоохранении, соединение усилий частной и общественной благотворительности задолго до аналогичного события в целом по стране.

В ходе своего развития эта деятельность претерпела следующие изменения: из простейшей формы в виде милостыни перешла в культурную в качестве общественного призрения, организованно осуществляющую помощь со стороны общества в целом тем, кто в ней нуждается. Первичная форма благотворительности получила широкое распространение в Сибири в XVIII – XIX вв. Это было вызвано следующими обстоятельствами:

1) с развитием капитализма увеличилось количество ссыльных и переселенцев из Западной Сибири, все большее число нуждающихся в милостыни наполняет крупные города и привлекает к себе внимание общества;

2)прогресс золотодобывающей промышленности и торговли позволил

сконцентрировать накопленный капитал в данном регионе. Субъектом его

использования выступали частные лица, их мотивы были:

а) сострадание к ближнему;

б) гражданский долг

в) заботы о душе;

г) соблюдение религиозных заповедей.

Целью первичной формы (милостыни) выступала потребность оказания сиюминутной помощи тому, кто протягивал за ней руку. Часто такая помощь не поддавалась организации и влекла за собой диспропорции, например, — возникновение «профессиональных нищих», которые сделали промысел из своего бедного положения.

Вследствие реформ 60-х годов XIX в. сибирское общество охватил процесс формирования культурной формы благотворительности, которая в лице различных комитетов, фондов и организаций могла не только эффективно распределять помощь в виде материальных и денежных средств, но и, исключая шаблонность и формализм, через систему попечителей индивидуализировать свою работу.

К ряду особенностей сибирской благотворительности можно отнести следующее:

1) со второй половины XIXв. и до начала революции 1917 г. было распространено оказывать помощь на дому, помимо учреждений, передавая натурой и деньгами пособия непосредственно в руки нуждающимся;

2) частные и общественные средства доминировали над государственными;

3) в Сибири объединение средств произошло в 90-х годах XIXв., тогда как в России – в начале первого десятилетия XX века.

Благотворительность несла в себе глубокую идею формирования гражданского общества, использования народных сил и средств в предупредительных, а не в репрессивных целях, выполняя функцию социального амортизатора.

Бурное развитие капитализма в России во 2-й половине XIX в. привело к быстрому обогащению сибирских купцов, что послужило экономической основой филантропии. К предпосылкам возникновения благотворительности и меценатства сибирского купечества как явления противоречивого и многопланового следует отнести:

1) присутствие политссыльных и благотворное воздействие их идей на широкие слои общества, в т. ч. и на купечество;

2)облагораживающее влияние чиновничьей среды и местной интеллигенци;

3) поездки в европейскую часть страны;

4) нехватка казенных средств на просвещение и на культуру;

5) требования религиозных обычаев и традиций;

6)завуалированное стремление к реализации честолюбивых, эгоистичных интересов и др.

Таким образом, присущее любому обществу и распространенное в России, это явление в Сибири имело свои особенности, обусловленные конкретно-историческими условиями, социально-культурными, национальными и субъективными факторами:

а) индивидуальный подход при распределении помощи;

б)преобладание благотворительных средств в просвещении и здравоохранении над государственными ассигнованиями;

в) соединение усилий частной и общественной благотворительности до аналогичного события в целом по стране.

Отдельным представителям красноярского купечества не были чужды культурные запросы, стремление к меценатству, благотворительности, хотя культурная деятельность красноярских магнатов не получила таких масштабов и известности, как деятельность знаменитых сибирских меценатов.

Благотворительная деятельность сибирских купцов в сфере духовного просвещения

Тяжелое положение образования, науки и культуры в современной России в условиях перехода к рыночным отношениям побуждает искать пути выхода из сложившейся ситуации. Актуален в этом отношении исторический опыт России конца XIX – начала ХХ в., когда существовала своеобразная система защиты духовной жизни общества в виде благотворительных фондов и обществ. В капиталистической России далеко не все дети могли получить образование из-за бедности и отсутствия школ, но передовая часть общества стремилась сеять «разумное, доброе, вечное», развивать образование, науку и культуру. Пожертвования на эти цели и государственные ассигнования давали возможность создать материальную и финансовую базу непроизводительной сферы и обеспечить доступ к образованию наиболее талантливым представителям неимущих слоев населения.

На нужды просвещения в Сибири вносили средства все слои общества. Наиболее крупными средствами располагали купцы и предприниматели. Не все из них давали деньги на благотворительные цели, но все же взносы этой категории населения были значительными. Благотворительную деятельность предприниматели осуществляли как в рамках общественных организаций, так и по собственной инициативе. Важную роль в этом деле сыграли общероссийские фонды содействия просвещению в Сибири. Во главе благотворительных органов в губерниях ставили губернаторов и высших сановников, а их жены возглавляли благотворительные общества и учреждения. Имена жертвователей присваивались учреждениям, в которые они вкладывали средства. Благотворители избирались почетными членами различных обществ, их награждали орденами. За особо крупные пожертвования присваивалось личное и потомственное дворянство, что очень привлекало предпринимателей. Использовались и экономические рычаги: средства, направленные на благотворительные цели, освобождались от налогов. От администрации во многом зависело благополучие фирмы, и это вынуждало не оставлять без внимания ее призывы к благотворительности.

По примерным подсчетам, удельный вес предпринимательской благотворительности различался по отдельным губерниям Сибири. В Иркутской преобладали пожертвования купцов, слава о которых шла по всей России, в Томской и Тобольской губерниях – вклады средних слоев города и деревни, но и здесь купцы и предприниматели делали крупные взносы на благотворительные цели. Наиболее значительные суммы выделяли золотопромышленники, виноделы, представители транспортных фирм, до проведения железной дороги монопольно господствовавшие в сибирской торговле, купцы-чуйцы, торговавшие с Монголией, т.е. предприниматели тех отраслей экономики, где быстро создавались большие капиталы.

Самое крупное пожертвование в России сделал Г. Г. Солодовников, завещавший 20 млн руб. на строительство дешевых квартир – очень крупную по тому времени сумму, поскольку рубль был конвертируемой валютой, свободно обменивался на золото и входил в число пяти наиболее устойчивых валют мира. В Сибири самый крупный взнос сделал И. Н. Трапезников – 2 млн 860 тыс. руб. И. И. Базанов в 1882 г. завещал 500 тыс. руб. на учебные заведения Иркутска. М.К. Сидоров израсходовал на всестороннее исследование Севера и Сибири 1,7 млн руб. И. М. Сибиряков только на пособие рабочим пожертвовал 420 тыс. руб., а его брат Александр внес 100 тыс. руб. на строительство Томского университета. В Сибири сложились купеческие и предпринимательские династии, традиционно жертвовавшие деньги на благотворительность: Асташевы, Гадаловы, Сибиряковы, Трапезниковы и др. В то же время в ряде случаев наследники уклонялись от выполнения воли умерших. В 1880 г. купец М. Галкин завещал 15 тыс. руб. на строительство собора в г. Омске, но вдова отказалась передавать деньги консистории. С 1863г. по 1881 г. шла тяжба по поводу крупных пожертвований купца Трапезникова между Иркутским городским обществом и его наследниками А. Портновой и В. Сукачевым.

Предприниматели направляли деньги в различные формы благотворительности. Самой древней из них было снабжение нуждающихся пищей. В среде купечества был обычай устраивать обеды для бедных по случаю семейных событий. Организованное кормление неимущих относится к 1839 г., когда в Петербурге при Демидовском доме создали столовую для бедных. В Сибири первая подобная столовая открылась в 1864 г. в Тобольске. Наиболее распространенными формами благотворительности являлись строительство и содержание детских приютов, богаделен, ночлежных домов и домов трудолюбия, помощь школе и ученикам, строительство церквей, создание бесплатных больниц. На средства купцов открывались многие богадельни: Королевых в г. Томске, А. Я. Немчинова в Таре, Т. И. Щеголевой в Красноярске, И. М. Трапезникова в Иркутске. В конце XIX – начале ХХ в.в Сибири зарождается призрение слепых и глухих. В 1893 г. в Иркутске открыли отделение Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых и училища для них, которые на свои средства содержал иркутский купец И. С. Хаминов. В начале ХХ в. резко возросли вложения благотворителей в науку и культуру. Братья Сибиряковы финансировали исследование Сибири и Северного Ледовитого океана, М. К. Сидоров организовал обследование Севера, З. М. Цибульский внес 100 тыс. руб. на строительство Томского университета, А. Г. Кузнецов перечислил 1,5 млн руб. на строительство и сооружение технического училища. На нужды Сибири жертвовали деньги не только местные предприниматели, но и те, кто жил в Европейской России. Они вносили средства в Фонд имени Александра III, осуществлявший строительство школ и церквей в Сибири. Московские купцы Баевы перечислили в фонд 205 тыс. руб., челябинский купец А. Новиков – 300 тыс. руб. и т. д.

Широкую культурно-просветительскую деятельность, благотворительную по своему характеру, проводили городские самодеятельные драматические коллективы, действовавшие в Тобольске, Омске, Томске, Иркутске при обществах попечения о народном образовании и других общественных организациях. Бюджет этих кружков строился из сборов от доходных спектаклей, членских взносов и пособий от губернского комитета трезвости. За 1908 – 1909 гг. члены общества дали более десяти благотворительных спектаклей, сборы от которых использовали для нужд городских библиотек, школ и детского приюта «Ясли». В благотворительности также участвовали и артисты, приезжавшие на гастроли в Сибирь.

Таким образом, российское правительство, местные органы всемерно поддерживали и поощряли развитие благотворительности. В центре и на местах, в том числе и в Сибири, действовали многочисленные попечительские и благотворительные общества и комитеты. Они направляли благотворительную деятельность, организовывали сбор средств. Вместе с органами администрации они поощряли наиболее активных благотворителей: представляли их к орденам Станислава трех степеней и Владимира четырех степеней, к медалям «За полезные обществу труды», «За особые заслуги». Видным жертвователям присваивали звания почетных дворян и потомственных почетных граждан. Списки жертвователей публиковались в печати, их имена становились широко известны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Большой путь прошла российская благотворительность. Появлялись различные благотворительные общества и учреждения. На 1 января 1899 года в Российской империи было 14 854 благотворительных учреждений, из них 7349 благотворительных обществ и 7505 благотворительных заведений. Наибольшее количество благотворительных учреждений имело министерство финансов и министерство юстиции.

Изучение купеческого быта показало, что в целом стремление к роскоши и «барскому» образу жизни не было типично для сибирского купечества, при этом в Сибири ориентация на быт других сословных групп выражена в значительно меньшей степени, чем в Европейской России.

Итак, мы видим, что сам уклад жизни купцов, повседневные профессиональные занятия связывали с общественной деятельностью. Нажить и сохранить свои богатства, капиталы купцам было значительно труднее, чем дворянину. Последние обладали законными традиционными привилегиями и гарантиями. Кроме того, дворяне могли иметь доходы от торговли или промышленных предприятий.

И все же подлинными зачинателями меценатства российского оказались купцы, к этой деятельности подвигнутые самой историей. А от купцов меценатство распространилось во все слои общества.

До купечества меценатство было в руках дворян явлением элитарным, единичным, не массовым. Дворянство не имело такого численного охвата лиц, персон им занимающихся. Вдобавок оно не имело той нравственной глубины, проявившиеся в той деятельности, которое проявило купеческая среда. Меценатство для дворян было как бы особой привилегией, увлечением ради эстетического наслаждения. Купцы находили в нем не только эстетические стороны, но и утонченное милосердие, гуманность, общественную пользу.

У сибирских купцов второй половины XIX века существовал даже кодекс правил житейской мудрости служения обществу:

Помни всегда, что труд есть одно из условий нашего существования; Время – деньги:

а) не теряй даром ни минуты, ставь каждую в счет

б) не заставляй другого делать то, что ты можешь сделать сам

в) не завидуй никогда тому, что тебе не принадлежит

г) не считай ничего пустяками, обращай на все внимание

д) не делай расходы на ненужные вещи;

3.Руководствуйся самым строгим порядком в своих действиях и вообще в жизни;

4.Старайся в течение своей жизни сделать столько добра, сколько возможно;

Трудись до последней минуты своего существования.»

Таким образом, своими делами купцы-красноярцы подтверждали верность этим высоким нормам-правилам.

Поистине, великих людей рождает земля русская. Помнить их дела и чтить память о них, учиться на их ошибках и пользоваться их открытиями, продолжая начатое ими, — вот чему надо учиться нам, молодому поколению.