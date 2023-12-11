«Отличительные черты деятельности дореволюционных предпринимательниц Сибири»

Таранец Дарья Сергеевна

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Введение

Становление женского предпринимательства в России — тема достаточно сложная для анализа. В научной литературе имеются противоречивые сведения относительно того, какую роль играли женщины в становлении экономики России XVIII-XX веков [3]. В дореволюционной России предпринимательская карьера женщины была практически невозможна. Женщины занимали зависимое положение в семье и на производстве или любой другой работе. И это не случайно. Работа, какой бы продуктивной и интенсивной она ни была, не обеспечивала экономической независимости от отца или мужа.

Деловая женщина России — явление одновременно привычное и новое. Женщины дореволюционной России заявляли о себе на складывающемся рынке; многие из них добивались успеха, не уступая первенства конкурентам — деловым мужчинам. По-видимому, сказывались такие национальные черты женщины, как самоотверженность, пренебрежение риском. Деловая женщина совместила роли хранительницы семейного очага и агента процесса создания общественного продукта. Научно-технический прогресс повлек за собой профессионализацию производства. Деловые мужчины и женщины спешили приобрести высший образовательный статус — диплом об окончании вуза, а впоследствии и научную степень. Эта последняя тенденция не только сблизила шансы мужчин и женщин, но, в силу ряда причин, дала известный приоритет женщинам.

Основная часть

Данные Госкомстата России

Становление частного бизнеса, самозанятости женщин в современной России идет медленно, наталкиваясь на широкий спектр юридических, экономических и социальных барьеров. Женский социум, как субъект предпринимательской деятельности сталкивается с особым классом социальных проблем. Как свидетельствуют данные Госкомстата России, женщины менее активно, чем мужчины включаются в новые рыночные хозяйственные формы (предпринимательство, бизнес, самозанятость). Согласно данным микропереписи населения, проведенной Госкомстатом России в 1994 г., в России на 1000 человек, приходится лиц, указавших источником средств своего существования — доход от предпринимательской деятельности среди мужчин – 17, а среди женщин только 7. Для Западной Сибири, аналогичные данные составляют: 14 (для мужчин) и 6 (для женщин), т. е. разрыв по признаку пола более чем двукратный. Наиболее продвинутой территорией страны в плане предпринимательства является г. Москва, здесь соответствующие показатели составляют: 36 и 13. Однако разрыв во включенности женщин и мужчин в сферу предпринимательства здесь еще более значителен и почти достигает трехкратной величины. Как видно, более “развитое” рыночное пространство отнюдь не гарантирует столичным женщинам и более “равного” вхождения в бизнес, скорее наоборот – они все более отстают от мужчин.

Пути решения проблем подобного рода предполагают разработку специальной системы мер по поддержке женской предпринимательской активности на государственном и региональном уровне. Дело в том, что женская предпринимательская активность расширяет диапазон женских социальных ролей, ценностные ориентиры, расширяет границы социального пространства для выбора стратегии поведения и свободы маневра женского социума в условиях перехода России к новому общественному укладу, противодействует феминизации бедности. Для менее активных и социально слабых контингентов женского социума женщины-предприниматели становятся референтной группой [1].

По материалам пилотажно-экспертного обследования, проведенного методом случайной выборки и охватившего 26 женщин-предпринимателей г. Новосибирска (1997г.), (статистические данные взяты из этого пилотажно-экспертного обследования) попытаюсь описать отдельные стороны социального портрета данной группы женщин и проблемы, которые им приходится преодолевать на пути к успеху в бизнесе. Выборка приводилась следующими принципами: чтобы отраслевая структура предпринимательства была отражена наиболее полно, а организационно-правовая форма и размер предприятий были достаточно разнообразны. В обследование вошли женщины 22–56 лет, занятые посредническо-торговыми операциями в розничной торговле (9 чел.), в промышленности (3), банковском деле (1), страховании (1), образовании (4), здравоохранении (1), бытовом обслуживании (4), издательской и рекламной деятельности (3). Организационно-правовая форма предприятий, возглавляемых обследуемыми, разнообразна: преобладают товарищества с ограниченной ответственностью (10) и акционерные общества закрытого типа (6), а также индивидуальные частные предприятия (4), присутствуют и другие формы. Достаточно разнообразна величина предприятий. Есть такие, на которых трудится всего 1 человек, на других – 70–80 человек. Наиболее часто представлены предприятия с численностью работающих менее 10 человек (их оказалось 12), а также порядка 20–30 человек (их 6). Две трети женщин заняты бизнесом 3–5 лет, а каждая пятая – свыше 6 лет.

Формирование трех социальных групп женщин-предпринимателей

Социальный успех, устойчивость феномена “женский бизнес” в немалой степени зависит от того, с какой установкой приходят женщины в сферу предпринимательства: является ли это делом их жизни или носит случайный, а то и вынужденный характер. Как удалось установить, женщины-предприниматели делятся на три социальные группы. Первая объединяет убежденных бизнес-леди. Мотивация их выбора – внутреннее желание стать предпринимателем, интерес к этому виду деятельности. Они пришли в бизнес по доброй воле и с самыми серьезными намерениями (треть обследуемой совокупности). Второй и самый многочисленный тип, вобравший половину бизнес-леди, объединил предпринимателей “по случаю”. Свое решение они приняли спонтанно, под влиянием неожиданных случайных обстоятельств (по совету или примеру друзей, неожиданно возникшим благоприятным перспективам, газетной информации и пр. ). И, наконец, третий тип – предприниматели поневоле – объединил женщин, которые не по своей воле пришли в бизнес. Они оказались вынужденными в силу различных неблагоприятных обстоятельств открыть свое дело. Это самая малочисленная группа – 1/5 всех обследуемых (Согласно данным микропереписи населения, проведенной Госкомстатом России в 1994 г.). Мотивация их выбора – реальная безработица или угроза безработицы, отсутствие средств к жизни, невыплата зарплаты, а также давление извне.

Истории женского предпринимательства в Сибири

Елена Морозова — самое успешное и добродушное лицо алтайского женского предпринимательства, известное своими благотворительными делами. Елена Морозова и ее супруг Алексей были уроженцами Владимирской губернии, происходили из крестьянских семей. На родине они занимались так называемым офенским предпринимательством. Офеня — это мелочная торговля вразнос на ярмарках в городах и деревнях товарами народного промысла, книгами, картинами, галантереей.

Нажив некоторое состояние, супруги выкупились из неволи еще до отмены крепостного права, в 1850 году, записались в купеческое сословие и переехали в Бийск. Свое торговое предпринимательство Алексей Морозов начал с Горного Алтая. В 1860 году торговал мануфактурными и галантерейными товарами в Бийске, Барнауле, Кузнецке, Змеиногорске. Имел ренсковый погреб — магазин, торгующий алкогольными напитками навынос [4].

В 1870-е начал скупать зерно и стал одним из крупнейших хлеботорговцев Алтая. Также у дореволюционного бизнесмена было свое пароходство с шестью пароходами, баржами и пристанью в деревне Ересной под Барнаулом.

При этом по мнению историков отличительная черта сибирских предпринимательниц — женщина была более свободной. Тут не было жесткого патриархального гнета и домостроя, как в европейской России. Женщина воспринималась как верная подруга и равноправный компаньон. Поэтому мы видим здесь так много предпринимательниц. Хотя в процентном соотношении их все равно было не так много, не больше 10 процентов. Много женщин владело недвижимостью. Были и те, кто вел дела домов терпимости. Сферой женского бизнеса считались дела, связанные с модой и красотой, — например, они держали частные школы кройки и шитья.

Однако в бытовом плане женщинам было сложнее вести бизнес, чем мужчинам — ведь те легко могли о чем-то договориться за столом, распивая крепкие напитки. Женщина так вольготно себя вести, конечно, тогда не могла

Пример для подражания

Е. Мамонтова (жена С.Мамонтова) и Мария Якунчикова создали художественную школу ремесел крестьян, организовали гончарное производство, добились широких заказов для крестьян в России и за границей.

Я сама увлекаюсь гончарным делом и хотела бы организовать свое производство в еще больших масштабах. Благо, сейчас меньше барьеров для выхода на этот рынок, но в современном мире конкуренция с каждым днем растёт всё больше и больше.

В 1890 году вместе с женой С. И. Мамонтова Елизаветой Григорьевной открыла в Москве на Петровке «Магазин русских изделий», в котором принимались заказы на изготовление предметов и вещей художественно-кустарного промысла. В следующем году, приехав в имение своей тётки в село Громок Моршанского уезда, она организовала в соседнем селе Соломинка швейную и вышивальную мастерские. В них по её образцам, изготавливались художественные вышивки и кружева для отделки оконных гардин, ламбрекенов, а затем — также женские платья и наряды (Основным её желанием было помочь крестьянам пережить голодную зиму после неурожайного года. Якунчикова раздавала рисунки и сырье работницам на дом, забирала у них готовые изделия и отвозила в Москву). Продукция мастерских в 1900 году была представлена на Всемирной выставке в Париже, где Якунчикова была награждена французским орденом «Пальм Академик». В 1902 году отдел Якунчиковой на Всероссийской кустарно-промышленной выставке в Таврическом дворце Санкт-Петербурга вновь произвёл большое впечатление, особенно на иностранцев [2].

Хоть это пример не сибирских предпринимательниц, мне очень хотелось отметить историю именно этих женщин. Это большая мотивация для меня, так как они сделали большой прорыв в сфере продаж искусства и рукоделия.

Заключение

Несмотря на то, что в дореволюционное время общество мало обращало внимания на предпринимательские успехи женщин и рассматривало их скорее как исключение из правил, возникло несколько журналов феминистского направления, в которых рассказывалось о женских мастерских, обществах, кассах и артелях. Среди журналов женского направления выходили такие издания, как «Женский вестник», «Женское дело», «Друг женщин».

Эти яркие исторические примеры однозначно свидетельствуют о том, что сибирские женщины способны успешно вести дела. Находясь на вершине управленческой иерархии, они могут не только поддержать дело на должном уровне, но и успешно его развивать. Выраженная благотворительная направленность русских женщин свидетельствует об умении управлять производством, ориентируясь на дальние перспективы. Это позволяет сожалеть, что лишь столь небольшому числу женщин было дано судьбой возглавить свое дело и достичь успеха в нем.

Предприниматели Сибири всегда были в самом эпицентре бурного развития экономики – они участвовали в создании транспортной инфраструктуры региона, промышленном строительстве и производстве, торговле с другими странами. Они внесли выдающийся вклад в технико-экономическое развитие России и увековечили свои имена в истории.