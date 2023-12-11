Отраслевая специализация Новониколаевска в дореволюционный период: вклад А.Й Кагана

Филатов Вячеслав Иванович

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Отраслевая специализация является важным фактором в развитии экономики. Она позволяет предпринимателям концентрироваться на производстве определенных товаров или услуг, что способствует повышению эффективности и конкурентоспособности. Развитие экспортного потенциала также является ключевым фактором для роста экономики страны, поскольку позволяет предпринимателям расширять свои рынки и привлекать иностранные инвестиции. Одним из предпринимателей, который внес значительный вклад в развитие отраслевой специализации и экспортного потенциала нашего региона — Новосибирска, был Каган А.Й.

Аарон Йоселевич Каган, известный дореволюционный предприниматель и купец, проживавший в Новониколаевске (ныне Новосибирск), оставил неизгладимый след в истории промышленности и экономики этого региона. Предприниматель, до своего переезда в Сибирь, работал простым служащим в хлебной конторе в Либаве, Латвия. Однако, молодому двадцатилетнему человеку быстро открылись перспективы роста в новом поселке, который обладал потенциалом быть транспортным узлом. Таким образом, Каган А.Й. решил заняться перевозками хлеба, используя пароходы по реке Оби и эшелоны на Транссибирской магистрали. Приехав в Новониколаевск в начале 20-го века, он сразу принялся за дело и стал активно заниматься развитием экспорта местной муки.

Аарон Каган был выдающимся купцом 1-й гильдии, что позволяло ему обладать обширными коммерческими связями и иметь доступ к капиталу для осуществления своих предпринимательских планов. Понимая потенциал мукомольной промышленности в этом регионе, Каган А.Й. приобрел часть паев в «Алтайской фабрично-промышленной компании» за значительную сумму 250 тыс. рублей и решил заняться экспортом местной муки, включая поставки за рубеж. Это решение оказалось блестящим, и Кагану удалось создать успешное предприятие, которое стало лидером в производстве и экспорте муки.

Каган также проявил себя как активный и влиятельный предприниматель, занявший руководящие позиции на рынке. Впоследствии он стал председателем русско-английской торговой палаты, что сделало его ключевым фигурой в развитии торговых отношений между Россией и Великобританией. Он также уступил часть паев Русско-Азиатскому банку, в результате чего образовалось совместное акционерное общество «Алтайской фабрично-промышленной компании». По оценкам, 41% акций этой компании принадлежали Кагану А.Й., что свидетельствует о его большом вкладе и влиянии в развитие региональной экономики.

В период Первой мировой войны «Алтайская фабрично-промышленная компания» получила значительные заказы на поставку хлеба для армии. В результате, ее основной капитал в 1916 году вырос до 2 млн. рублей, а производство муки достигло 3 млн. пудов ежегодно (что составляло до 15 тыс. пудов ежедневно).

Успешные достижения позволили Кагану А.Й. войти в промышленно-финансовую элиту региона, и заработать уважение властей. В 1915 году, вместе с другими предпринимателями и бывшим главой города В. И. Жернаковым, он стал членом биржевого комитета Новониколаевской товарной биржи и принимал участие в разработке биржевого устава. В этом же году, через биржу было произведено 6968 тысяч пудов хлеба.

Практически все влиятельные предприниматели дореволюционной эпохи активно участвовали в общественной работе и занимались благотворительностью. Не являясь исключением, Каган также вносил свой вклад в поддержку общественных проектов. Например, он пожертвовал 1000 рублей для строительства дома на ферме детского приюта «Ясли».

Кроме своих предпринимательских достижений, Каган А.Й. также оставил славное наследие в архитектуре Новониколаевска. Его роскошный дом на улице Коммунистической (ныне занимаемый роддомом №1) является образцом архитектурного мастерства и исторической ценности. Этот дом, в перестроенном виде, стал символом эпохи и напоминает о вкладе Кагана в развитие города.

В летне-осенний период 1917 года мукомольная промышленность Сибири столкнулась с резким спадом. Закупка зерна почти полностью прекратилась, и 23 декабря самая крупная мельница «Алтайской фабрично-промышленной компании» была вынуждена остановить свою работу. Эта мельница располагалась на ул. Фабричной и представляла собой хорошо оборудованный трёхэтажный деревянный корпус. После национализации при приходе советской власти, эта мельница была присвоена статусом № 1, а затем, в 1957 году, она объединилась с мельницей № 3 (Луканинская) и стала известна как «Мелькомбинат № 2».

Аарон Йоселевич Каган переехал в Маньчжурию, в город Харбин, где продолжил свою предпринимательскую деятельность. Он стал председателем Совета Еврейского национального банка, председателем правления Русского мукомольного товарищества и стал членом Харбинского биржевого комитета. В январе 1922 года был организован «продовольственный эшелон» из 30 вагонов из Харбина в Россию, которые были собраны нашими соотечественниками для помощи голодающим. Из этих вагонов 10 вагонов были заполнены мукой от акционерного общества «Сунгарийские мельницы» (компания, в котором Каган А.Й. был членом правления). Существует легенда, что на этих вагонах было написано «жителям Новониколаевска от А. Кагана». Однако, эшелон не доставил хлеб в Новониколаевск, но был направлен в Уфу. 31 марта 1931 года по всему Харбину раздался 15-минутный гудок Сунгарийских мельниц, чтобы огласить о преждевременной смерти Аарона Кагана. Он скончался на своем рабочем месте в результате кровоизлияния в мозг.

Аарон Йоселевич Каган был не только успешным предпринимателем, но и общественным деятелем, оказавший значительное влияние на развитие экономики и торговли в Новониколаевске. Его предприимчивость, коммерческий гений и вклад в развитие региона будут помнить и уважать потомки еще долгие годы. Он является примером успешного предпринимателя, способного изменить экономическую ситуацию в регионе при помощи своих усилий и предприимчивости.

Специализация на муку сохраняется до сих пор в Новосибирске, что свидетельствует о значимости и востребованности этой отрасли в городе. Возможно, это связано с традиционным потреблением хлеба и других мучных изделий в регионе.