Охотников обяжут надевать светоотражающую одежду

— В новых правилах охоты, опубликованных 12 сентября, есть ряд новшеств. Основное — это введение на коллективной охоте яркой светоотражающей одежды с обязательными яркими желтыми или оранжевыми вклейками/нашивками. Думаю, что это нововведение будет активно обсуждаться и станет камнем преткновения при проведении контрольно-надзорных мероприятий, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий регионального минприроды Валерий Шрейдер.

Существенным новшеством будет изменение сроков охоты на некоторые виды дичи, пушных животных. Кроме того, в правилах более подробно прописано применение длинноствольного нарезного оружия.

— В частности, теперь при охоте на птиц возможно применение огнестрельного оружия с нарезными стволами не выше калибра 5,6 мм. С другим оружием охота будет запрещена, — подчеркнул Шрейдер.

Что касается приборов ночного видения, то в прежних правилах их было разрешено применять с вышки при охоте на кабана и медведя. В новых правилах эти ограничения сняты. Однако субъектам РФ дано право ввести такие ограничения на уровне своих нормативно-правовых актов.

— Думаю, что эта ситуация будет еще обсуждаться до введения данных правил (с 1 января 2021 года). Скорее всего, мы будем инициировать, чтобы данные ограничения были приняты на территории Новосибирской области, — предупредил Валерий Шрейдер.

Чиновники минприроды также пояснили, что охотникам не стоит ждать компенсации за разрешения, которые приобретались для весенней охоты. Напомним, из-за пандемии в регионе был введен карантин, в том числе запрещен выезд на природу и охота.

— На момент принятия решения об ограничении весенней охоты уже были поданы 4300 заявок на получение разрешений и добычу на общедоступные угодья. Возник вопрос: как быть с пошлиной, уплаченной за разрешение, и можно ли ее учесть в осенний сезон охоты. Эта ситуация была максимально изучена по всей России. На основе норм Налогового кодекса РФ было принято решение, что возврат средств за полученные и нереализованные разрешения невозможен, так как пошлина уплачивается за осуществление процессуального действия. Если оно выполнено и заявитель получил документ, то пошлина не возвращается. Если разрешение не получено, то возврат возможен, — пояснил замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко. — Что касается ситуации с переносом сроков начала осенней охоты с 5 сентября на 29 августа, то здесь та же самая ситуация. Если человек получил разрешение на охоту с 5 сентября, то именно с этого дня оно вступало в действие. Если он хотел выехать на охоту с 29 августа, то он должен был покупать второе разрешение.

Напомним, в региональном министерстве природы создано новое подразделение — Управление по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий. В Новосибирской области работают 112 охотничьих хозяйств, перед которыми поставлена задача по увеличению численности охотничьих ресурсов. Среди задач нового подразделения — охранные мероприятия и мониторинг объектов охраны животного мира. Для этого задействованы 46 госинспекторов. За восемь месяцев 2020 года инспекторы составили 128 протоколов об административных правонарушениях по ст. 8.37 КоАП РФ, и 7 протоколов по ст. 8.39 КоАП РФ («Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях»).

Фото: pixabay.com, автор- jackmac34