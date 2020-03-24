Озеро Чаны вошло в десятку лучших озер России

Озеро Чаны в Новосибирской области вошло в первую десятку рейтинга самых лучших и красивых озер России для отдыха, составленного порталом ТурСтат, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития. Кроме того, в первую десятку озер России вошли озеро Байкал в Иркутской области и Бурятии, Ладожское озеро в Ленинградской области и Карелии, Селигер в Тверской области, Большое Яровое в Алтайском крае, Онежское озеро в Карелии, Ленинградской и Вологодской областях, Банное (Якты-Куль) в Башкирии, Ильмень в Новгородской области, Белое озеро в Вологодской области и Псковско-Чудское озеро в Псковской области.

Озеро Чаны ‒ это уникальная бессточная водная система, которая считается самым крупным водоемом Западной Сибири. Озеро сформировалось примерно 13-15 тысяч лет назад в период ледникового периода. Его особенность в том, что площадь озера периодически то увеличивается, то уменьшается в соответствии с многолетними природными циклами. В разные годы она варьируется от 1400 до 2000 квадратных километров. Размеры озера Чаны определили его название, переводимое с тюркского как «сосуд больших размеров». В длину это водное образование системы плесов достигает 91 километр, а ширина в среднем составляет 88 километров.

Озеро является бессточным и поэтому имеет соленую воду. Однако и здесь есть уникальная особенность. Уровень солености воды в зависимости от части озера может быть выше или ниже: озеро Малые Чаны отличается полностью соленой водой, Большие Чаны – слабосоленой водой, а Яркуль обладает полностью пресной водой. Одним из первых озеро описал немецкий ученый и естествоиспытатель Петер Симон Паллас в 1786 году.

Фото: с сайта Туристический портал НСО