Перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли более чем на 11%

В январе – августе 2020 года по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 259,6 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе – августе выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6% и составила 130,7 тыс. ДФЭ (перевезено 2,3 млн тонн грузов, +6,7%), в том числе: химикаты и сода – 34 тыс. ДФЭ (+12,6% к уровню января – августа 2019 года); лесные грузы – 19,1 тыс. (-7,2%); черные металлы – 10,5 тыс. (-2,2%); разные продовольственные товары – 12,7 тыс. (рост в 1,7 раза); строительные грузы – 10,2 тыс. (+11,2%); нефтепродукты – 5,9 тыс. (+7%); цветные металлы – 3,8 тыс. (+18,1%); продукты перемола – 4,5 тыс. (+20,6%); остальные и сборные – 3,3 тыс. (-5,8%); машины, станки и двигатели – 2,7 тыс. (+15,6%).

ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).

Фото: пресс-служба ЗСЖД