Первый кожевенный завод в Новониколаевске

Трахт Артемий Владимирович

ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий им Н. А. Лунина»

Введение

Тема моей работы выбрана не случайно. Так как я обучаюсь в Новосибирском колледже транспортных технологий имени Н.А.Лунина, то на учебу мне приходится добираться на общественном транспорте до остановки «КОРС». Никогда не задумывался об этом названии и предприятии. Окунувшись в изучение материала о кожевенном заводе, который, если можно так сказать, явился прародителем «КОРСа», открыл для себя много нового и интересного.

Цель данной работы — узнать о создании и деятельности кожевенного завода в Новониколаевске как одного из элементов промышленного и социального развития региона.

Задачи:

Собрать и проанализировать материал о становлении кожевенного производства в Новониколаевске. Выявить причины и факторы успеха предпринимательской деятельности. Определить вклад в промышленное и экономическое развитие региона.

Глава 1. История кожевенного производства

1.1 Военно-сухарный завод

В процессе сбора информации о кожевенном производстве оказалось, что моя будущая профессия железнодорожника непосредственно связана с образованием кожевенного завода. С началом строительства железнодорожного моста через Обь, откуда и начался Новониколаевск, впоследствии Новосибирск. К тому времени русско-японские отношения обострились, надвигалась война, и в этой связи Главное интендантское управление в 1902–1903 годах выстроило в Новониколаевске Обское продовольственное интендантское заведение для снабжения продовольствием Сибирского и Приамурского округов – Военно-сухарный завод.

На 1 января 1916 года на заводе числилось 258 рабочих и служащих, однако, начиная с этого времени, производство стало приходить в упадок. Снабжать сибирскими сухарями армию, ведущую военные действия на германском фронте, оказалось экономически невыгодно. Не прошло и десяти лет, как заводские помещения заняли другие организации, а сухарный завод остался лишь в памяти жителей, да в качестве названия улиц: 1-й Сухарной, 2-й Сухарной, Сухарной Береговой и просто Сухарной…

1.2 Кожевенный завод

Следуя исторически сложившимся традициям, водораздел между обеими Ельцовками стал средоточием кожевенных производств. По данным переписи 1905 года здесь имелось пять шорных мастерских и 26 сапожных; те и другие работали на коже местной кустарной выделки.

Западная Сибирь, как мы знаем, славилась животноводством. Но все было не так просто; сырые шкуры крупного и мелкого скота вывозились в европейскую часть страны, где имелась налаженная промышленная выделка кож. Затем выделанные кожи поставлялись обратно в Сибирь уже как готовый товар и по соответственно высокой цене.

В годы Первой мировой войны в стране начался процесс создания военно-промышленных комитетов (ВПК). Они занимались мобилизацией промышленности, транспорта и сельского хозяйства страны для военных нужд. В сентябре 1915 года ВПК создается в Новониколаевске. Он организовывал поставки мяса и сала для воинских частей и госпиталей, а также изготавливал обозные упряжи.

В составу Новониколаевского ВПК было 45 человек: по десять представителей от Городской думы, биржевого комитета и рабочих города, пять человек от владельцев местных промышленных предприятий, трое от кредитных товариществ, по одному – от общества торгово-промышленных служащих, потребительского общества «Экономия», добровольного пожарного общества и от Омской и Алтайской железных дорог, а также два представителя сельских кооперативов.

Председателем ВПК стал Н. А. Туркин – управляющий Новониколаевским отделением Русско-азиатского банка, глава фирмы «Алтайские мукомолы» и член биржевого комитета. При содействии ВПК принимается решение о строительстве в Новониколаевске кожевенного завода. На основании этого решения Городская дума постановила отдать участок земли Крюкову З. Г. под строительство завода.

Захарий Крюков был личностью недюжинного масштаба. Работал подрядчиком на строительстве Сибирской железной дороги. Затем выступил одним из учредителей в Новониколаевске Торгового дома «З.Г.Крюков и К», фирмы «Кожевенное товарищество» с капиталом в 700 тысяч рублей. Крупный предприниматель, владелец кожевенного завода, домовладелец и в то же время известный общественный деятель — он был гласным городской Думы, некоторое время занимал пост городского старосты, возглавлял общество взаимного кредита. Даже после революции столь крупный купец, входивший в десятку богатейших людей Новониколаевска, работал председателем Новониколаевского общества взаимного кредита. В 1904 году недвижимое имущество Крюкова в Новониколаевске оценено в 4 тысячи

В 1915 году Крюков построил кожевенный завод, официально оформленный 25 февраля 1917 года после регистрации торгового дома «З. Г. Крюков и К» фирмы «Кожевенное товарищество». Его возвели для выполнения целевых заказов Новониколаевского ВПК. На строительстве широко использовались военнопленные, общее число которых достигало четырех тысяч человек. Новое предприятие разместилось на реке 2-й Ельцовке возле Военно-сухарного завода. Через некоторое время завод начал выпускать продукцию. Его годовая производительность составила 50–75 тысяч кож, что по масштабам равнялось примерно половине всего кожевенного производства в городе.

Появление завода влекло за собой развитие новых кожевенных производств. К концу 1916 года в Новониколаевске имелось уже 16 шорных мастерских. После революции их число резко сократилось, а проведенная в 1921 году национализация во всем Новониколаевске не оставила ничего, кроме трех шорных мастерских. Завод перестает работать, необходимых масштабов нет, но потребность населения в обуви, шорах и т. д. остается и растает.

Потребность Сибири в шорно-седельных изделиях удовлетворяется выработкой мелких кустарей и ввозом изделий из России; возросший спрос населения на указанные товары показывает необходимость постройки специальной шорно-седельной фабрики в городе. В 1923 году создается организация — Западно-Сибирский краевой трест кожевенной промышленности «Запсибкожтрест». К концу 1927 года дирекция «Запсибкожтреста» обращается в Президиум Сибкрайсовнархоза, где решается вопрос об увеличении кожевенной промышленности. На заседании Президиума принимается решение об утверждении проекта и немедленном начале его реализации.

Отойдя от истории послереволюционного развития кожевенного производства, можно сказать, что на базе Кожзавода и Сухарного завода возникло АО «Сибирская кожгалантерея» (приведено название предприятия, полученное в июне 1991 года).

Так как завод не развивался теми темпами, какими он мог развиваться, мы можем только предполагать, что:

Завод мог быть крупным работодателем для местных жителей, обеспечивая стабильную занятость и доходы для семей в регионе. Благодаря активной деятельности завода, в регионе увеличился бы объем производства, что поспособствовало росту местной экономики. Предоставление возможностей для профессионального развития и обучения местных жителей повышала уровень квалификации рабочей силы в регионе. Работа завода способствовала улучшению инфраструктуры в регионе, включая дороги, транспортные связи и коммунальные услуги; это могло положительно сказаться на жизни местного населения и облегчить доступ к различным услугам.

Я не берусь анализировать так глубоко и подробно, но смею предположить, что на этом месте одним из так называемых правопреемников кожаного производства стала фабрика «Корс». В 1932 году началось ее строительство. Спустя два года фабрика была введена в эксплуатацию. В этом же году после смерти С. М. Кирова предприятие было названо в его честь. Фабрика находится все на том же месте, где раньше был завод Крюкова. В период Великой Отечественной Войны обувной комбинат им. Кирова снабжал Советскую армию: сапогами, ботинками, сумками, ремнями, корпусами мин, креплениями для лыж и проч.

Комбинат изготовил в общей сложности 7 миллионов пар сапог и ботинок для советских солдат и моряков. В послевоенные годы комбинат переориентировался на рельсы гражданской продукции. При Советской власти комбинат несколько раз переоснащался новой техникой, также обменивался опытом с социалистическими и дружественными к СССР странами (Югославия, Италия, Вьетнам, Китай, Корея, Индия). Последнее техническое переоснащение фабрики с внедрением компьютеризированной техники произошло в 1990-е годы. Сейчас обувная фабрика «Корс» круглый год производит мужскую, женскую и детскую обувь, а также кожаные изделия (женские сумочки, ремни, портмоне и т.п.).

Теперь, если считать, что на этом же месте находится «Корс», все это продолжает существовать и в наше время, а способствуют этому многие факторы, вот некоторые из них:

Активное внедрение экологически чистых технологий не только снижает негативное воздействие на окружающую среду, но повышает привлекательность продукции для потребителей, ориентированных на устойчивое развитие. Завод демонстрирует стабильные финансовые результаты благодаря высокому спросу на свою продукцию; устойчивый рост выручки позволяет инвестировать в модернизацию производства. Сочетание технологий с традиционными методами обеспечивает высокое качество кожи; наличие ручного труда позволяет сохранить особенные черты продукции, привлекательные для определенных сегментов рынка. Практики прошлого, такие как использование натуральных материалов и местных ресурсов, могут быть внедрены в производственный процесс, что способствует устойчивому развитию и экологии. Внедрение старинных технологий консервирования и обработки кожи, которые использовались в прошлом, может открыть новые ниши на рынке.

Заключение

В результате проведенного исследования о создании Кожевенного завода в Новосибирске, мы получили представление о его владельце и о судьбе завода в целом. На момент создания, кожевенный завод являлся значимым предприятием, обеспечивающим не только местный рынок, но и осуществляющим экспорт своей продукции. Важнейшими аспектами его деятельности являлись высокое качество и экспорт производимой продукции, стремление к устойчивому развитию.

В ходе анализа было выявлено, что, несмотря на успехи, непростое время все расставило по местам. В силу политических событий, завод был национализирован и прекратил свое существование. Но на том же географическом месте, появились последователи (если можно так выразиться) кожевенного производства. Одно из них, дошедшее до современного времени, — обувная фабрика «Корс», которая работает и развивается и поныне.