По заявлению АО «РЭС» возбуждено уголовное дело на майнера криптовалюты

Компания продолжает системную работу по пресечению фактов «энерговоровства» и привлечению к ответственности нарушителей.

В конце 2021 года по заявлению АО «РЭС» было возбуждено очередное уголовное дело о незаконном потреблении электроэнергии на сумму около 1 млн рублей в отношении майнера криптовалюты, который самовольно подключился к трансформаторной подстанции и незаконно потреблял энергоресурс.

В ходе рейда совместно с сотрудниками ОМВД России по Чулымскому району специалисты филиала «Чулымские электрические сети» обнаружили на территории одного из деревообрабатывающих предприятий майнинг-ферму для генерации криптовалюты, скрытно оборудованную на базе фургона грузового автомобиля. Данный передвижной объект майнинга был незаконно подключен к трансформаторной подстанции, принадлежащей компании, и круглосуточно потреблял электроэнергию в существенных объемах, минуя прибор учёта.

После составления акта о безучетном потреблении электроэнергии общим объемом около 200 тысяч кВт*ч на сумму порядка 1 млн рублей энергетики обратились в органы правопорядка с заявлением о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» частью 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Отделение МВД России по Чулымскому району приняло уголовное дело к производству, в настоящее время ведутся следственные действия, по окончании которых будет вынесено процессуальное решение.

Таким образом, нарушитель – владелец передвижной майнинг-фермы, решивший заработать, используя «бесплатное электричество», может оказаться на скамье подсудимых и быть привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Специалисты АО «РЭС» и в дальнейшем продолжат непримиримую борьбу с незаконным потреблением энергоресурса, в том числе с помощью сознательных граждан, которые теперь могут получить вознаграждение за сообщение о незаконном потреблении электроэнергии.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом: