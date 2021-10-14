Подключайте сервисы ВЭД в Банке «Левобережный» по СМС без оформления бумажных документов

Напоминаем, что сервис совершения конверсионных операций с неполным обеспечением позволяет зафиксировать текущий курс валюты, если у вас нет полной суммы для совершения сделки. При этом рассчитаться можно в течение 45 дней.
Для конвертации доступны доллар США (USD), евро (EUR) и китайский юань (CNY). Минимальная сумма – эквивалент 50 000 долларов США. Комиссия составляет 10% годовых от суммы операции. При текущем курсе доллара это примерно 2 копейки в день.
Что нужно сделать клиенту, чтобы воспользоваться сервисом:
*Подписывается один раз при подключении сервиса, далее только заключаются сделки.
Получить подробную консультацию о способах конвертации и других сервисах Банка «Левобережный» (ПАО) для участников ВЭД можно по телефону 8-800-3333-555 или у персональных валютных контролеров.
Перейти в раздел «Обслуживание ВЭД».
Фото предоставлено пресс-службой банка
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Новости компаний
Комментировать