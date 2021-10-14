Подключайте сервисы ВЭД в Банке «Левобережный» по СМС без оформления бумажных документов

Напоминаем, что сервис совершения конверсионных операций с неполным обеспечением позволяет зафиксировать текущий курс валюты, если у вас нет полной суммы для совершения сделки. При этом рассчитаться можно в течение 45 дней.

Для конвертации доступны доллар США (USD), евро (EUR) и китайский юань (CNY). Минимальная сумма – эквивалент 50 000 долларов США. Комиссия составляет 10% годовых от суммы операции. При текущем курсе доллара это примерно 2 копейки в день.

Что нужно сделать клиенту, чтобы воспользоваться сервисом:

Подписать заявление о присоединении к сервису на бумажном носителе или подтвердить согласие в ОНЛАЙН-офисе по СМС*. Позвонить дилеру банка и зафиксировать курс сделки. Внести на специальный счет 15% от суммы сделки. Отправить скан поручения на конвертацию в Банк по ДБО. В течение 45 дней сообщить о намерении закрыть сделку и внести на специальный счет 85% от суммы сделки.

*Подписывается один раз при подключении сервиса, далее только заключаются сделки.

Получить подробную консультацию о способах конвертации и других сервисах Банка «Левобережный» (ПАО) для участников ВЭД можно по телефону 8-800-3333-555 или у персональных валютных контролеров.

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