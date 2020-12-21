Подключить сервис электронных заказных писем впервые можно через банковское приложение

Ранее электронные заказные письма можно было активировать и получать только на сайте zakaznoe.pochta.ru, в мобильном приложении Почты России и на портале «Госуслуги».

Чтобы начать получать заказные письма в приложении «СберБанк Онлайн», необходимо открыть раздел «Настройки» и выбрать опцию «Государственные уведомления». После этого пользователям предложат авторизоваться через «Госуслуги». Если аккаунта на «Госуслугах» нет, его можно будет сразу создать в приложении.

— Электронные заказные письма – это, в первую очередь, удобный сервис для наших клиентов. И нам важно, чтобы у них была возможность подключить услугу максимально комфортным способом. На сегодняшний день есть уже 4 варианта подключения, и мы планируем продолжать расширять этот список,— отмечает заместитель генерального директора АО «Почта России» по почтовому бизнесу и социальным услугам Анатолий Кириенко. — В период пандемии мы проделали большую работу, чтобы наши клиенты могли получить большинство необходимых государственных сервисов и услуг в удобном и актуальном в текущей ситуации онлайн-формате. Так в кратчайшие сроки мы обеспечили возможность заполнения профиля клиентов данными с Госуслуг, упростили процесс подтверждения дохода и занятости при получении потребительских кредитов, внедрили возможность использования данных цифрового профиля при подаче заявок на ипотеку. А сегодня, благодаря сотрудничеству с одним из наших ключевых клиентов и партнёров — Почтой России, сделали доступным для наших клиентов сервис электронных заказных писем — их получение стало доступно в «СберБанк онлайн». Уверены, что новый сервис будет высоко востребован нашими клиентами, ведь из них уже более 64 миллионов регулярно пользуются этим мобильным приложением, —говорит Заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилл Царев.

Сервис позволяет получать заказные письма от судов, ФССП, ГИБДД, Пенсионного фонда, ФНС, различных региональных государственных структур, а также от юридических лиц.

Отправлять электронные заказные письма можно на сайте zakaznoe.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России. Отправка доступна по всей России, получение — в 81 регионе страны. В 2020 году более 100 млн заказных писем отправлено в электронном виде.

Фото предоставлено Почтой России