Подключить Закаменский: инвестпроект СГК на теплосетях Новосибирска

СГК приступила к реализации проекта переключения домов Закаменского микрорайона Новосибирска на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-5. Это позволит закрыть три локальные котельные в Октябрьском районе города, а также обеспечить на будущее возможность подключения новостроек к теплоснабжению от ТЭЦ.

Подрядчик СГК — ООО «ПодземБурСтрой» — в ближайшее время приступит к строительству инженерной инфраструктуры для переключения на централизованное теплоснабжение домов Закаменского микрорайона. Сейчас там три котельные, расположенные вблизи домов.

Чтобы дома начали получать тепло от ТЭЦ-5, компания построит 790 метров внутриквартальных теплосетей и три центральных тепловых пункта. СГК вложит в этот проект 118 млн рублей. Подрядчик должен завершить работы до конца года.

После окончания строительства инфраструктуры СГК сможет подключить к централизованному теплоснабжению 7 многоквартирных домов — потребителей трех котельных Закаменского, эксплуатируемых ООО «Сибтермо», МУП «Энергия» и ООО «ТСП-Сиб».

Общая тепловая нагрузка, которая станет доступна жителям домов при замещении, — 22 Гкал/ч. Уже заселенные дома микрорайона потребляют только 6 Гкал/ч, такова подключенная нагрузка действующих котельных. Остальная мощность предусмотрена для нового строительства в Закаменском. Только в ближайшие три года СГК ожидает подключения к ТЭЦ-5 еще шести многоквартирных домов, включая долгострои.

Новая тепловая сеть пройдет в стороне от автодорог и придомовых территорий, а это значит, что строительство не должно помешать жителям.

О планах перевода домов Закаменского микрорайона на централизованное теплоснабжение от Новосибирской ТЭЦ-5 городские власти заявляли еще в 2016 году. Тогда стабильность теплоснабжения двух домов микрорайона оказалась под вопросом: поставщик ограничивал газоснабжение котельной из-за долгов ее собственника. Дополнительным аргументом в пользу централизованного теплоснабжения стала потребность в резерве мощностей на перспективу, с учетом нового строительства в Октябрьском районе.

Вопрос переключения Закаменского СГК решает параллельно с увеличением пропускной способности тепловых сетей от ТЭЦ-5. Чтобы обеспечить перспективный резерв мощности для подключения новых потребителей трех районов Новосибирска, компания в 2020 году планирует закончить строительство новой теплосети в Дзержинском районе — в районе станции метро «Золотая нива».

Фото с сайта СГК