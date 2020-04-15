Погрузка зерна в Новосибирском регионе ЗСЖД в марте увеличилась почти на 23%

Объем погрузки зерна в марте 2020 года в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги составил 42 тыс. тонн, что на 22,7% больше, чем в феврале 2020 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Всего с начала 2020 года со станций региона отгружено более 102 тыс. тонн зерна. Вагонами-зерновозами доставлено 92 тыс. тонн зерна или 90% от перевезенного зерна в регионе. Отметим, что в объеме перевезенных зерновых культур большую долю составляет пшеница, также грузоотправители к перевозкам предъявляют семена, ячмень и другие зерновые культуры.

— Для обеспечения экспортных перевозок зерновых активно используются контейнеры. В Новосибирском регионе Западно-Сибирской магистрали погрузка грузов в контейнерах за 5 лет увеличилась в 2 раза, а зерна в контейнерах – более чем в 8 раз, — уточнили в пресс-службе ЗСЖД.

Также в марте в регионе погружено и отправлено в другие субъекты РФ более 21 тыс. тонн продовольственных грузов, что на 33% больше, чем в феврале 2020 года.

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