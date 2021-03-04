Посольство Таджикистана ищет место для строительства национального центра в Новосибирске

— В прошлый раз во время нашей встречи мы обсуждали вопрос о выделении нам земельного участка для строительства здания, где можно было бы создать национальный культурный центр Республики Таджикистан, проводить культурные мероприятия. В этом же здании можно было разместить наше генконсульство, — напомнил на встрече с мэром Новосибирска чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в РФ Имомуддин Сатторов.

Он пояснил, что в Новосибирске проживает и работает уже много граждан из республики, а также отметил, что финансирование центра возьмет на себя Таджикистан.

По словам главы города Анатолия Локтя, муниципалитет уже рассматривал этот вопрос в 2018 году. В ходе работы было подобрано 4 участка, два из них заинтересовали генконсульство: на улице Железнодорожной и на Владимировском спуске. Но, в итоге решение так и не было принято.