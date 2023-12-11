Предприниматель — земляк

Мирзакландарова Дилрабо Дилшодовна

«Куйбышевский политехнический колледж»

Введение

В мире бизнеса предприниматели играют непременную роль в развитии экономики и создании новых рабочих мест. Однако среди них есть особые личности, которые не только справляются с трудностями бизнеса, но и являются героями своего родного края.

Уже давно известно, что наш родной край изобилует талантливыми предпринимателями, которые не только вкладывают средства в региональное развитие, но и неутомимо работают на благо своей земли. Эти люди – настоящие герои в истории бизнеса.

Один из таких героев – наш земляк. Его родина – место, где он вырос, получил первые жизненные уроки и набрал силу воли для достижения больших высот.

Как герой истории бизнеса, этот предприниматель стал образцом для многих других молодых людей, мечтающих о своей собственной успешной деятельности. Его пример показывает, что упорный труд, честность, профессионализм и любовь к своей земле – это важные составляющие успеха.

Однако, успех и награда для этого предпринимателя – это не просто монетарные достижения и признание в деловых кругах. Его главная цель – сделать свой край еще лучше, процветающим и успешным местом для всех его жителей. И в этом он безусловно достигает восхитительных результатов.

Цель работы: рассмотрение предпринимательства в дореволюционной России.

Задачи:

1.раскрыть особенности российского предпринимательства.

2. рассмотреть предпринимательство в Новосибирской области.

Основная часть

Биография

Александра Ивановна Шкроева (1846—1921) — выдающаяся личность русской литературы и общественного деяния. Эта удивительная женщина, родившаяся в маленькой провинциальной деревне, сумела завоевать сердца миллионов читателей и оставить свой неизгладимый след в истории культуры.

Родилась Александра Ивановна в 1846 году. В 1869г. она вышла замуж за каинского купца Ивана Васильевича Шкроева. Общих детей у них не было, и Александра Ивановна взяла на воспитание приемную дочь Фенечку. Где они жили первоначально – неизвестно. В конце XIX века они переехали в двухэтажный каменный дом напротив Спасского собора. Дом стоит на пересечении улиц Московской (ныне Краскома) и Базарной (ныне Куйбышева). На первом этаже располагались магазины, а на втором этаже жили Шкроевы. А еще там жили дети, которых Александра Ивановна брала под свое попечение. Это были дети – сироты или дети из многодетных семей. Девочки, когда они вырастали, получали приданое и выдавались замуж, а мальчики определялись приказчиками.

Дом Шкроевых

В советское время в этом доме на втором этаже было сельскохозяйственное училище, а на первом этаже находились магазины. Многие магазины остались до сих пор.

Через некоторое время после смерти мужа Александра Ивановна отдала дом Шкроеву Николаю Васильевичу, а сама переехала в одноэтажный деревянный дом по улице Гостинодворской (ныне Куйбышева). По сведениям старожилов, дом построен в 1912 году. В доме имеется подвал с самостоятельным выходом во двор. В парадных комнатах потолки украшены розетками. В некоторых помещениях до сих пор сохранились простые по форме высокие печи, облицованные квадратными или прямоугольными одноцветными изразцами. Вдоль главного фасада есть терраса.

Одноэтажный деревянный дом по улице Гостинодворской (ныне Куйбышева)

В 1919-1920 годах в этом доме работал первый уездный революционный комитет. Долгое время в нем находился детский противотуберкулезный диспансер. Сейчас это здание передано детской художественной школе.

Благотворительность

Александра Ивановна много занималась благотворительностью. Она открыла школу, в построенном на свои средства здании, для детей обоего пола, родители которых не могли платить за обучение. Учебные пособия, плата учителям, содержание здания, форма для учеников – это все было на деньги Александры Ивановны. А на большой перемене детей кормили обедами. Школа относилась к Министерству народного просвещения.

В советское время в этом здании размещалась школа до 1985 года, а затем была станция юных техников. Сейчас здание отдано Иоанно – Предтеченской церкви, и в нем действует церковно – приходская школа.

По воспоминаниям Марии Андреевны Медведской, в прошлом учащейся этой школы: «В моей памяти она осталась доброй старушкой, одетой всегда в черное платье, роскошных украшений на ней никто не видел… А какие изумительные новогодние праздники организовывала Александра Ивановна для местной ребятни, и обязательно с подарками. И все это не было показухой, щедрым жестом богатой купчихи. Человеколюбие, доброжелательность – вот чем отличалась эта женщина.

Она постоянно помогала бедным и многодетным семьям, покупала детишкам валенки, пальто. Достаточно большие денежные суммы Шкроева выделяла для мужской и женской гимназий. Надо сказать, к вопросам просвещения Александра Ивановна относилась особо внимательно и денег не жалела…»

Она была блюстительницей Каинского второго приходского мужского училища. Александра Ивановна построила и содержала два дома для престарелых людей. В «Доме трудолюбия» жили одинокие старики, которые еще были в состоянии работать. Они вязали, пряли, что-то мастерили по заказам. А в богадельни доживали свой век инвалиды и совсем немощные люди.

По воспоминаниям старожилов города, Александра Ивановна часто посещала тюрьму, снабжала арестованных едой, интересовалась их содержанием. В праздничные дни она отправляла целые обозы с продуктами в тюрьму и богадельни.

Предлагала Александра Ивановна построить мост через реку Омь, но городская Дума ей отказала. Наверное, потому что городская казна лишилась бы части средств, поступавших за перевоз.

Передала она городской Думе 20 тысяч рублей, завещанных И.В. Шкроевым на учреждение в Каинске городского банка. А еще Иван Васильевич завещал построить в городе еще одну церковь, «…на построение новой церкви в г.Каинске, где окажется нужно, шестьдесят тысяч рублей и в обеспечение причта этой церкви сдать в банк в неприкосновенный капитал пользоваться процентами на поминовение моей души и за здравие жены моей Александры, а по смерти ее за упокой и на поминовение отца и матери моих Василия и Евдокии десять тысяч рублей».

Заключение

Память о Александре Ивановне Шкроевой живет до сих пор. Ее деяния в области благотворительности, строительстве церкви и забота о детях оставили великое наследие в истории города Каинска и в сердцах его жителей. История Александры Ивановны Шкроевой является примером самоотверженность и искренней любви к людям.

Всю свою жизнь она посвятила помощи тем, кто был ниже её по статусу и не имел тех же благ, что и она. Пусть её конец и был трагичным, однако её наследие осталось: её двухэтажный дом был впоследствии переоборудован в противотуберкулёзный диспансер, а в данный момент там находится художественная школа. Для Каинска Шкроева сделала невероятно много полезных вещей. Она — идеальный пример добродушного и щедрого человека, пользующегося своим положением во благо других.