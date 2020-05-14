Президентской выплатой 10 000 рублей будет обеспечено почти полмиллиона детей региона

11 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, расширяющий меры поддержки семей с детьми. Так, вводится единовременная выплата для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 000 рублей. Ожидается, что данной выплатой будет охвачено около 450 000 детей в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что выплата будет осуществляться с 1 июня российским семьям, проживающим на территории РФ, на каждого рожденного или усыновленного ребенка. Как пояснил управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области Александр Терепа, заявление на единовременную выплату можно подать в электронном виде через портал госуслуг, или обратившись по предварительной записи в клиентскую службу ПФР или филиалы МФЦ. Заявления принимаются до 1 октября 2020 года.

Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, всего в Новосибирской области семьям с детьми предоставляется 27 мер социальной поддержки в виде денежных выплат. В связи с эпидемией коронавируса вводятся дополнительные меры социальной поддержки. Среди них – ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Размер данной выплаты в 2020 году составит 6 018,5 руб. Выплаты будут получать семьи с доходами ниже 11 738,0 руб., т.е. ниже одного прожиточного минимума на человека.

На сегодняшний день разработана вся необходимая нормативная база на региональном уровне, уже идет прием заявлений. Образец заявления можно скачать на главной странице сайта министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Также предусматривается поддержка граждан, потерявших работу. Уволенным после 1 марта 2020 года и признанным безработными, вне зависимости от их уровня дохода на предыдущем месте работы будет назначаться максимальное пособие по безработице на три месяца с апреля по июнь 2020 года (по 14 556 рублей в месяц). Если у таких граждан есть несовершеннолетние дети, то одному из родителей в этот период пособие по безработице будет увеличено из расчета по 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Исключение составляют граждане, уволенные за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия.

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