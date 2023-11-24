Пример записи

Введение

Актуальность. Хорошо зная историю своего города, можно открыть для себя множество информации о людях, которые приложили все свои усилия в развитие предпринимательской деятельности в регионе. И вошли в историю выдающимися и прославившимися личностями.

Заниматься предпринимательством непросто, потому что эти люди каждый день подвергают себя риску и перегрузкой ответственности. Чтобы быть успешным в этой деятельности, нужно быть морально стрессоустойчивым и обладать сильными качествами характера. Чтобы понять, какие риски окружают предпринимателя, и какие трудности могут возникнуть при начинании своего дела, нужно изучить деятельность успешного предпринимателя. И в этом нам поможет биография экономических деятелей, где мы наглядно сможем сделать анализ предприятия.

Одними из таких инициаторов в промышленном деле были «Братья Ерофеевы».

Цель. Выявить личность предпринимателя в дореволюционное время.

Задачи. Моя задача подробно расписать и ознакомить с их вкладом и деятельностью в экономику с помощью своего эссе, предварительно собрав достоверную информацию.

Семья Ерофеевых занималась купеческой промышленностью и благотворительностью. Создавали акционерное общество, стремясь предотвратить банкротство и привлечь капиталы, но попав под уголовное дело, чудом избежали наказания. Они создали крупнейшие предприятия города: винокуренный, пивоваренный и маслобойный заводы, паровую мукомольную мельницу.

Основная информация была найдена в интернете на просторах городских сайтов Новосибирской области. Прежде чем войти в интернет я вцепилась в книжный источник записей истории Новосибирского района.

Основная часть

«Братья Ерофеевы»

Родоначальником купеческой династии Ерофеевых являлся Петр Ерофеев — крестьянин с. Зюзинского, ставший затем каинским мещанином. У него было четыре сына: Венедикт, Иван, Андрей и Капитон. После смерти отца его сыновья продолжали купеческую деятельность. Капитон и Андрей стали купцами позднее, чем Венедикт и Иван.

Деятельность Ивана Петровича и Венедикта Петровича Ерофеевых.

Иван Петрович уже 17 ноября 1879 г. получил свидетельство на право заниматься золотопромышленностью и горным промыслом в Алтайском округе. Занимался благотворительностью и был награжден за это орденом Святого Станислава 3 степени.

Ведущую роль в клане Ерофеевых играл Венедикт. В начало его деятельности в городе в основном процветала обрабатывающая промышленность, обеспечивающая население необходимыми жизненными благами. Самые большие денежные обороты Каинские купцы брали в двух крупных районах — Петропавловской и Михайловской ярмарках (около 250 тыс. рублей).

Ново-Троицкий винокуренный завод.

Так в Каинске и возникла фабричная индустрия в 80-х годах XIX в, благодаря Ерофеевым. Началом этого предприимчивого пути стал Ново-Троицкий винокуренный завод. На заводе имелся склад хлеба (в отличие от Европейской России в Сибири спирт изготавливали не из картофеля, а из пшеницы), дрожжевое, запасное, заторное, квасное, брагоперегонное, фильтрационное и ректификационное отделения. Кроме винокуренного, Венедикт Петрович построил Сергеевский пивоваренный завод и паровую крупчатную мельницу, великолепно вел торговлю водкой, керосином, чаем и сахаром.

Следом произошла монополизация торговли вино-водочными изделиями на территории Новосибирской области.Они имели оптовые винные и пивные склады в Каинске, Камне, Колывани, Каргате, Омске, Барнауле, Томске, Новониколаевске, Чумашине. Все они располагались в хороших домах, являвшихся собственностью Ерофеевых. В 1883-1890 гг. Ерофеевы контролировали всю продажу спиртных напитков в Карасукской волости и имели здесь 13 питейных заведений и ренсковый погреб.

Хозяйственное развитие в маслоделии.

Маслоделием увлекся Венедикт Ерофеев. Он выхлопотал участок земли около г. Каинска, вложил 5 тыс. руб. и создал образцовую Александрийскую сельскохозяйственную ферму, которой руководил его сын Сергей Венедиктович. На ферме он разместил конный завод, закупая за границей новое оборудование: три сенокосилки, трое конных граблей, жнейку, и уже в 1894 г. эта новая техника применялась в их хозяйстве. В это время такие усовершенствованные машины только начали использоваться в Сибири. Ферма стала ядром распространения нового опыта и в маслоделии. На ферме работал правительственный инструктор маслоделия и действовал паровой маслодельный завод, поэтому здесь, подобно сельскохозяйственным школам Ирбита, Тобольска, Томска, желающих обучали приемам ведения сельского хозяйства. Полный курс обучения длился три года. Кто приходил изучать только маслоделие, занимался лишь один год. За казенный счет на ферме обучалось только 10 человек, остальные платили по пять рублей в месяц, что довольно престижным в то время. Школа маслоделия, основанная Ерофеевым, сохранилась до наших дней.

Политическое вмешательство с целью увеличения продаж.

В 1886 г. увеличился спрос на продукцию земледелия и животноводства, являвшихся основными отраслями хозяйства Каинского уезда. 12 июля городской голова Ерофеев уже поднял в думе вопрос об открытии в Каинске пятидневной ярмарки, начиная со дня Вознесения. Городская дума поддержала Ерофеева, и 22 июля он подал прошение об открытии ярмарки в губернское управление. Решение Думы вызвало возражения крестьянского начальника. Он доказывал, что устройство новой ярмарки подорвет экономическое значение уже существующих Троицкой ярмарки.

Чтобы добиться разрешения на открытие ярмарки, Ерофеев собрал всех каинских купцов. Они заявили, что Троицкая ярмарка проходит на пять, а Девятинская — на 12 дней раньше Вознесенской, и дали подписку о том, что будут торговать на всех ярмарках. Купцы организованно и аргументировано добились своего и Вознесенская ярмарка начала функционировать.

Активное участие в благотворительности

Как и многие сибирские купцы, братья Ерофеевы занимались благотворительностью. И снова ведущую роль в предпринимательской активности занял Венедикт Петрович. В течение 25 лет он возглавлял попечительный совет при Каинской женской прогимназии. На свои средства для прогимназии он построил каменный дом, постоянно выделял деньги на ее содержание и на помощь бедным гимназисткам. Вместе с купцом Р. В. Волковым в 90-х гг. он построил при женской прогимназии прекрасную домовую церковь.

Во время голода 1891 —1892 гг. Венедикт Ерофеев продавал хлеб по сниженным ценам и внес 2 тыс. руб. в городскую кассу. Он также жертвовал деньги в фонд Александра III на строительство церквей и школ, и на его средства возвели две церкви в Каинском уезде.

Ивана Ерофеева 4 июля 1886 г. наградили орденом Святого Станислава 3 степени за военные подвиги и гражданские благотворительные деяния.

Занимаясь благотворительностью, семья Ерофеевых, повышала свою репутацию и авторитет среди конкурентов, внушала доверие своих потребителей.