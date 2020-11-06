ПСБ запустил в цифровых каналах и офисах новый продукт для массовых инвесторов

Оформить ИИС ДУ можно в мобильном приложении и интернет-банке, а также в любом отделении банка.

Благодаря небольшому порогу входа – от 10 000 рублей, стратегии доверительного управления «Консервативная» и «Перспективная» в рамках ИИС доступны широкому кругу клиентов.

Средствами клиентов управляют профессиональные портфельные менеджеры УК «Промсвязь», что позволяет даже начинающим инвесторам чувствовать себя уверенно на фондовом рынке. Обе стратегии предполагают диверсификацию вложенных средств за счет размещения в различные инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов под управлением УК «Промсвязь», что минимизирует риски инвестирования.

Стратегия «Консервативная» нацелена на получение доходности, превышающей инфляцию и ставки по банковским вкладам, при умеренном уровне риска. При формировании портфеля применяется сбалансированный подход, за счет чего достигается оптимальное соотношение риска и доходности.

Стратегия «Перспективная» дает возможность получить потенциальную высокую доходность в долгосрочной перспективе при умеренно-агрессивном уровне риска, и защитить вложения от инфляции и девальвации.

Открытие счета ИИС ДУ позволяет зарабатывать на фондовом рынке даже без специальных знаний и опыта и одновременно гарантированно получить дополнительные деньги от государства в виде налогового вычета. Инвестор может выбрать, что для него более выгодно: ежегодно получать налоговый вычет в размере 13% от суммы, размещенной на ИИС (не более 52 тыс. руб. в год) или освободиться от налога на доход от инвестиций.

Дополнительным стимулом для клиентов станет минимальная комиссия за управление средствами – 0,1% годовых (предложение действует до 30 июня 2021 года).

— На фоне снижения ставок по депозитам интерес к инвестиционным продуктам значительно вырос как со стороны опытных инвесторов, так и тех клиентов, кто до этого не размещал деньги в инвестиционные инструменты. Готовые инвестиционные стратегии под управлением профессионалов дают клиентам возможность выбрать наиболее подходящее решение, исходя из их риск-профиля и финансовых целей, при этом освобождая от необходимости постоянно следить за рынком. Существенным преимуществом инвестирования через ИИС являются налоговые льготы. Пилотный проект, запущенный летом, вызвал большой интерес к продукту со стороны розничных клиентов, а с выходом в цифровые каналы банка мы ожидаем кратного роста привлечения, — отмечает управляющий директор УК «Промсвязь» Павел Васильев.

С июля текущего года продукт ИИС ДУ в рамках пилотного проекта был доступен для клиентов в личном кабинете на сайте УК «Промсвязь», а также в ряде отделений ПСБ.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» осуществляет инвестиционную деятельность на основании следующих лицензий: лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 года, выдана ФКЦБ России, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007 года, выдана ФСФР России.

Правила доверительного управления: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции, зарегистрированы ФСФР России № 0336-76034510 от 23.03.2005. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций», зарегистрированы ФСФР России № 0337-76034438 от 23.03.2005. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации», зарегистрированы ФСФР России № 0335-76034355 от 23.03.2005. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный», зарегистрированы ФСФР России № 2004-94173468 от 09.12.2010. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Еврооблигации», зарегистрированы ФСФР России № 1966-94169047 от 09.11.2010. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Золото», зарегистрированы ФСФР России № 2449 от 20.09.2012. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Информационные технологии будущего», зарегистрированы ФСФР России № 0256-74114854 от 10.09.2004. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Мировая индустрия спорта», зарегистрированы ФСФР России № 2654 от 29.08.2013. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения», зарегистрированы ФСФР России № 0257-74113429 от 10.09.2004.

Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92. Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Фото: пресс-служба банка