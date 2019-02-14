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Птицефабрика из Кольцово вошла в тройку ведущих экспортеров яиц

Продукция предприятия экспортируется по всей России, а также в Монголию и республики Средней Азии.
  • 14/02/2019, 16:17
Птицефабрика из Кольцово вошла в тройку ведущих экспортеров яиц

Одно из ведущих предприятий агропромышленного комплекса региона – птицефабрика ЗАО «Ново-Барышевская» (продукция под брендом «Кольцовское») – вошло в тройку российских экспортеров пищевого яйца в России по итогам 2018 года, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Отмечается, что продукция «Ново-Барышевской» птицефабрики реализуется по всей России: от Москвы до Хабаровска. Более 26 миллионов штук пищевых яиц ежегодно экспортируется в Монголию и республики Средней Азии. В планах – экспорт в Китай и Вьетнам.

Птицефабрика «Ново-Барышевская» входит в группу компаний «Птицефабрика «Октябрьская». Агрохолдинг, объединяющий предприятия общей численностью свыше 2000 человек, представляет производство замкнутого цикла: от поля до прилавка. Группа компаний производит мясо птицы, куриное яйцо, колбасные изделия и полуфабрикаты. Директор ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская» — Ирина Подойма. Гендиректором агрохолдинга ЗАО «Птицефабрика «Октябрьская» является председатель аграрного комитета регионального парламента Олег Подойма.

Фото: pixabay.com, автор- PublicDomainPictures

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