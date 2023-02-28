Ребенку с диагнозом ДЦП требуется специальное кресло-коляска

При рождении Паша перенес кровоизлияние в головной мозг, три месяца врачи его выхаживали.

— Сына спасли, но выписали с диагнозом «поражение центральной нервной системы». В восемь месяцев у Паши начались приступы судорог, возникла водянка головного мозга, потребовалось хирургическое лечение. Всего мой мальчик перенес пять операций. Когда он восстановился, мы продолжали реабилитацию в разных медцентрах в Новосибирске и других городах. Сейчас сын садится, сам ест, начал говорить первые слова. Но он стоит и ходит только с поддержкой или в ходунках, — рассказывает мама Паши Александра Гаврилюк.

Мальчик учится в специальной школе, передвигается по школе в инвалидной коляске, но она стала ему мала, а уличная коляска сломалась. С тех пор, как выпал снег, он не может гулять.

— У Паши детский церебральный паралич, он не ходит самостоятельно. Для его транспортировки требуется инвалидное кресло-коляска, сконструированное специально для детей с двигательными нарушениями, снабженное фиксирующими устройствами, регулировкой сиденья и подголовника, отличающееся высокой мобильностью. В нем ребенку будет удобно сидеть в правильном положении и легче передвигаться как в помещении, так и на улице, — говорит Оксана Жексенова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость специального кресла-коляски составляет 344 829 рублей. Семья Паши не может собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— У меня нет возможности собрать нужную сумму, мы живем с Пашей на пенсию и пособия, я воспитываю сына одна. Помогите нам, пожалуйста! — просит Александра.

Помочь Паше можно по ссылке.

Фото из архива семьи