Регионы Сибири обязали усилить работу по противопожарной безопасности в лесах

Оперативный штаб Рослесхоза поручил лесным ведомствам Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев принять дополнительные меры по недопущению переходов в лес огня с сопредельных территорий. Поручено усилить межведомственное взаимодействие с территориальными органами МВД России, МЧС России, органами местного самоуправления по принятию исчерпывающих мер по противодействию самовольным выжиганиям сухой травы, сообщили в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства.

Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края оперативным штабом отдельно рекомендовано своевременно принять решение по введению особого противопожарного режима на территории муниципальных районов, где прогнозируется повышение класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды. Министерству лесного хозяйства Красноярского края – усилить мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров и принять исчерпывающие меры по своевременной локализации и ликвидации лесных пожаров.

— Поручения даны в связи с тем, что ИСДМ-Рослесхоз с начала текущего года регистрирует на территории Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев большое количество термоточек, идентифицированных региональными диспетчерскими службами как «действующие на землях иных категорий». Огонь самовольных палов становится не только причиной природных пожаров, но осложняет и лесопожарную обстановку, — говорится в сообщении.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за последние сутки в России ликвидировано 106 лесных пожаров на площади 4 103 га, проводятся работы по тушению 26 лесных пожаров на площади 5 696 га. Из них на территории Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев – 38 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 563 га. Наибольшее число возгораний потушено в Красноярском крае – 20 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 380 га.

Отмечается, что на утро 21 апреля 2020 года в Красноярском крае лесопожарными службами и привлеченными лицами проводились работы по тушению 9 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 353 га, в Алтайском крае – 1 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 га. В Новосибирской и Кемеровской областях действующие лесные пожары отсутствовали.

Особый противопожарный режим введен в 47 субъектах Российской Федерации, в том числе в 9 муниципальных районах Кемеровской области и в 36 муниципальных районах Красноярского края.

Нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.

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