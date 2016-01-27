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REMIX открыл круизы Новосибирск — Салехард

  • 27/01/2016, 14:48
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Этот речной круиз по Оби в Новосибирской области запускается впервые.

— В этом году на речных круизах у нас будет работать теплоход «REMIX». Собственники постарались: реанимировали его, серьезно видоизменили и теплоход впервые будет ходить по курсу Новосибирск — Салехард, — заявила на пресс-конференции в ТАСС председатель правления Регионального отраслевого союза туриндустрии Сибири Наталья Куцевол.

Предлагаем бронировать круизы по Оби и Иртышу по маршрутам: из Новосибирска в Салехард к Полярному кругу и обратно (14.06.2016, 31.07.2016), из Салехарда от Полярного круга через Тобольск в Омск и обратно (26.06.2016, 11.08.2016, 08.07.2016, 24.08.2016), из Новосибирска в Барнаул и обратно (10.06.2016), говорится в группе Ресторанно-гостиничного комплекса теплоход REMIX Вконтаке. Модератор сообщает, что с 2016 года теплоход выполняет рейсы по заказу туроператора НИКА.

Как говорится на сайте туроператора, первый круиз называется «Невероятная Сибирь». В пути туристы проведут от 12 до 14 дней, в зависимости от направления движения — вверх или вниз по реке. В ходе рейса планируются остановки в городах Бердск — Томск — Колпашево — Нарым — Нижневартовск — Сургут — Ханты-Мансийск — Октябрьское — Березово — Салехард с посещением местных музеев и достопримечательных мест, пикниками и рыбалкой. Протяженность маршрута круиза 2 754 км.

Это самый дорогой маршрут. На 14—25 июня стоимость составляет от 69 900 руб (двухместный номер) до 229 750 руб (каюта с выходом на променад). При этом туристу придется еще купить билет на самолет из Салехарда: авиаперелет Москва—Новосибирск, Салехард— Москва обойдется в 26 200 руб. На 18-31 июля тот же тур (обратный рейс) обойдется в 83 150 (двухместный) и 249500 самый дорогой номер, плюс покупка билета до Салехарда. Цены указаны со скидкой, которая актуальна для граждан РФ до 29.02. Без скидки в максимальный сезон минимальная цена составляет 126 390 руб в двухместном номере ( одно место 182 780 руб), ребенок от 2 до 11 лет — 107 430 руб, Каюта с выходом на променад — 379 240 руб (одно место в этой же каюте 712 420 руб). В рейсе от 14 июня на 27.01 свободно 7 кают, от 18 июля — 25, от 31 июля — 24, от 3 сентября —24 каюты, говорится на сайте туроператора.

Второй круиз — «Невероятные краски великих сибирских рек» — из Омска через Тобольск в Салехард к Полярному кругу. В ходе круиза организаторы предлагают останавливаться в Омске — Большеречье — Таре—Усть-Ишиме — Тобольске—Увате — Ханты-Мансийске — Октябрьском — Березовом — Салехарде. Протяженность маршрута круиза 2 741 км, в пути от 11 до 14 дней. Цены варьируются от 73300 руб до 409750. Плюс билет от или до Салехарда. На рейсе от 28 июня свободно 18 кают, 8 июля —17, 11 августа — 19 кают, 24 августа — 24.

Самый короткий круиз «Южно-Сибирская одиссея» по Оби и Обскому морю:

Бердск — Камень на Оби — Барнаул — Абрашино —Завьялово —Бердск. Протяженность маршрута круиза 852 км, в пути 5 дней. Его стоимость со скидкой в «зимних» ценах — от 23 950 руб до 133 650 руб. На 27.01 свободно 7 кают.

Некоторые посетители группы отмечают, что цены на туры «космические», добавляя, что они сопоставимы с предложениями на раскрученных европейских круизах, даже с учетом девальвации рубля.

— Почему то, сравнивая зарубежный и российский турпродукт, некоторые считают, что наш должен быть, как минимум, в 2 раза дешевле, — рассуждает Наталья Куцевол. — Но, это маршрут практически поперек России и в продукт включено все: питание, алкогольная карта, экскурсионная программ и нет никаких доплат. Между тем, практика показывает, что когда начинаешь работать с аналогичным иностранным турпродуктом цена в итоге вырастает в два раза, от заявленной на сайте.

В целом, по словам эксперта, круизный потенциал РФ достаточно большой, так как в стране много рек. Однако, эти маршруты пока слабо проработаны. Кроме того, нет современных транспортных средств, которые отвечали бы потребностям людей, покупавших подобные продукты в других странах.

Председатель Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко добавляет, что с подобной проблемой сталкивается не только Новосибирская область, но и многие регионы Сибири у которых есть возможность развивать круизный туризм по рекам. Эта проблема уже обсуждалась на заседании Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

— Кроме того, в начале 2016 года было озвучено поручение на уровне правительства РФ о том, что это направление необходимо развивать в целом по стране для поддержки внутреннего туризма. Предполагается создание круизного флота, а госбанкам поручено выработать механизм кредитования подобных проектов, — говорит Микитченко.

Ресторанно-гостиничный комплекс теплоход REMIX, входит в группу компаний «Ремикс», наряду с одноименной сетью фитнес-клубов. Как сообщают открытые источники, собственником является бывший депутат Заксобрания Александр Илющенко.

Теплоход REMIX включает в себя гостиницу, ресторан «Черная жемчужина», банкетный зал, два бара и сауну.

Фото: из группы ВКонтакте

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Рубрики : Экономика

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1 комментарий
    • Людвиг
    • 21/03/2022, 17:15

    Мы с женой хотели участвовать на круизе теплоходом РЕМИКС от Салехарда до Новосибирска, но немецкий туроператор снял рейс. Состоятся ли в этом году такие круизы?

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