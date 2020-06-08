Рост потребительского кредитования в Новосибирской области замедлился до 6%

В январе-апреле 2020 года жители Новосибирской области взяли потребительские кредиты на сумму 73 млрд рублей. Это на 6% больше, чем за тот же период 2019 года. Прирост объемов потребительского кредитования стал минимальным за пять лет, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Впервые темпы роста необеспеченного потребительского кредитования замедлились в прошлом году, объемы в 2019 году выросли на 16% в сравнении с 2018. Годом ранее этот же показатель был равен 37%, в 2017 году – 30%, в 2016 году – 20%.

— В прошлом году Банк России ввел надбавки к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика. При значении показателя более 50% кредитор должен формировать дополнительный запас капитала, чтобы выдать кредит. Эта мера замедлила темпы роста необеспеченного потребительского кредитования. В этом году на кредитный рынок также влияет пандемия коронавируса, банки еще более внимательно оценивают платежеспособность людей, чтобы не накапливать риски, — отметил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

По его словам, портфель кредитов населения без учета ипотеки с начала года вырос на 3% и на 1 мая составил 207 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности с начала года несколько выросла. На 1 января 2020 года показатель был равен 7,1%, это минимальное значение с начала 2014 года. На 1 мая доля просрочки составила 7,7%. Несмотря на рост, этот показатель остается на уровне ниже, чем в прошлом году.

Предотвратить чрезмерный рост плохих долгов с началом режима самоизоляции помогли кредитные каникулы. С 3 апреля этого года в России заемщики, доходы которых снизились более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, могут сделать перерыв в платежах по кредитам на полгода. Правительство страны установило максимальные суммы кредитов, при которых доступна такая поддержка. Для необеспеченных потребительских кредитов – 250 тыс. рублей. Воспользоваться такой отсрочкой можно до 30 сентября 2020 года.

— Каникулы не означают, что банки простят весь долг или его часть, речь идет об отсрочке, причем платной: во время каникул проценты по кредиту начисляются. Важно понимать, что кредитные каникулы – это крайняя мера. Если человек в состоянии обслуживать долги, стоит поберечь эту меру на случай, когда каникулы действительно станут необходимыми, — пояснил Николай Морев.

Фото: pixabay.com, автор- nattanan23