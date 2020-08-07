Рост замедлился, но кризис пока не виден

По данным Новосибоблстата, объем жилищного строительства Новосибирской области в первом полугодии на 15,1% меньше, чем за тот же период 2020-го, но о ступоре и тем более о кризисе строительного рынка говорить преждевременно. Большая часть операторов даже предпочитает использовать оборот «временные трудности».

Локальные повреждения

Хотя будет справедливым отметить, что кое-какие травмы пандемия строительному рынку все-таки нанесла. Например, банки отстранились от темы коммерческой недвижимости. Пока не вернутся спокойные времена или хотя бы нынешняя реальность не обретет внятные контуры. Аргументация банков вполне проницаема: любая «коммка» (будь то ТРЦ, офисный центр, гипермаркет или развлекательный комплекс) — это, прежде всего, людские потоки, социальная жизнь. А поскольку с праздно-прогулочным передвижением и общением до сих пор очевидные трудности, банки предпочитают пока не вкладываться в объекты, чьим «топливом» служит социальная жизнь. Строителей, в чьем портфеле преобладают жилищные проекты, это, с точки зрения формальной логики, огорчать вообще не должно (ибо от участия в жилищных проектах банки вовсе не отказываются). А вот следственно-контекстуальную проблему этот «игнор» представляет уже сейчас — если сложно или невозможно строить инфраструктурные, нежилые объекты, то и локации комплексной жилой застройки без них продавать труднее.

Позитив новизны

К слову, именно в сегментах комплексной застройки и инфраструктурного строительства сконцентрированы самые яркие события года.

Например, на уровень обживания вышел, пожалуй, самый оригинальный пример новейшей комплексной застройки — ЖК «Онега» от ГК «Стрижи». По масштабу и статистике «Онега» — это то, что прежде именовалось микрорайонами. Но от такого определения создатели «Онеги» уверенно отказались, поскольку композиционные решения и общая эстетика к канону микрорайона отношения не имеют. Необычная расстановка зданий на пятне застройки, острая выразительность силуэтов и декора — образная насыщенность «Онеги» мощно разрывает собой клише «жилье для окраины». Урбанисты-эссеисты даже начали грезить в блогах и на форумах: «Ах, почему же «Онега» в Родниках?! Вот бы в центре такое построили!». Более рациональные коллеги грезящим отвечают в таком ключе: «В центре экономика площадок заставила бы повышать этажность. И уютный поморский романтизм нынешней «Онеги» один в один воспроизвести бы там не удалось. Потому что не бывает романтизма в 18 этажей».

В общем, хорошо и то, что «Онега» там, где и есть. Тем более что это и не совсем уж типичная окраина. К слову, на манеру новейшей застройки этого района «Онега» повлияла очень зримо: компания ООО «Энергомонтаж», строящая свой новый жилмассив по соседству, воспроизвела манеру расстановки зданий, изначально явленную создателями «Онеги». Абсолютного сходства, конечно, нет — и материалы, и пропорции принципиально иные. Но родство мотивов просматривается.

Кстати, на многоголосый вопрос «Ну, когда же вы начнете строить в центре?» ГК «Стрижи» дала небуквальный, но обаятельный ответ — придя хотя и не в центр, но в место с весомым градостроительным значением — в окрестности парка Кирова, на улицу Котовского. Там «Стрижи» возводят ЖК «Булгаков» — объект, цитирующий самую эффектную волну отечественной архитектуры прошлого века — сталинскую вариацию ар-деко. В России этот стиль мелькнул как легендарный цветок папоротника — расцвел-полыхнул так быстро, что многие сочли его за видение. Всего-то несколько лет между 1935 и 1941 годами. А потом — никаких следов, потом — всеобщий сталинский ампир. Новосибирску, к слову, повезло — райская птица ар-деко успела к нам заглянуть. И свила, к примеру, Стоквартирный дом, дом на улице Дуси Ковальчук, 185, морфологический корпус Мединститута и дом на Красном проспекте, 56.

ЖК «Булгаков» как раз и цитирует эту вспышку из предвоенных тридцатых. И прорывная роль этого комплекса в том, что он практически уравновешивает свою локацию с центром Новосибирска. Прежде так строили только там. Город контрастность этого предложения заметил: в релизы дом практически не попадает — все квартиры проданы уже сейчас, на стадии строительства

Архитектуре вернули ее корону

Локация с «повышательным» эстетическим тонусом — это вообще одна из актуальных реалий строительного года. Так, буквально на глазах, со старым центром уравнялся прежде периферийный отрезок Красного проспекта — участок от площади Калинина до новой улицы Колонды. На реновируемой территории, ранее принадлежащей ОАО «НЭВЗ- Союз», возник целый район масштабной и эффектной застройки. Не массив, а именно район — поскольку пространственная логика там приближена не к застройке окраин, а к традиционному, историческому городу. И даже в фазе строительства он парадоксально смотрится одушевленным, обитаемым.

А еще этот плотный кластер привлекателен тем, что олицетворяет бесконфликтное, практически дуэтное взаимодействие двух мощных застройщиков — ГК «Сибирь Инвест» и ГК «Новый мир». «Сибирь Инвест» на этом месте работает в рационалистической версии ар-деко, а «Новый мир» в облике комплекса «Лев Толстой» воспроизводит стилистику петербургских доходных домов 1900-х — так называемый «северный модерн». Без прямого подражания комплекс узнаваемо цитирует нордический шик Серебряного века — по кропотливой детализации он почти такой же, же как его старинные прототипы в северной столице — на Каменноостровском проспекте у площади Льва Толстого. И имя этой петербургской площади весьма органично «легло» на этот комплекс.

Симпатии новосибирских застройщиков к ар-деко и ар-нуво (он же — русский модерн) — вообще явление показательное и мотивированное. Оба стиля очень нарядны и радикально отличаются от утилитарного модернизма. Эта узорчатость отвечает обобщенному запросу среднего новосибирца — «чтоб было красиво и старинно». И ар-деко, и ар-нуво, в отличие, например, от купеческого краснокирпичного стиля, — эстетики сугубо урбанистические, вызревшие в больших городах, столичные. Потому и новосибирскую влюбчивость в старину, и новосибирскую столичную амбициозность ар-нуво и ар-деко покрывают с прицельной точностью.

Супершкола в вариациях

В сегменте социально-инфраструктурных новостроек главные прорывы тоже принадлежат компаниями из топ-листа ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья» (НОЗА).

ГК «Брусника» и TS Group создают каждый по концептуальному школьному зданию для своих титульных массивов («Европейский берег» и жилой квартал «Жуковка»). Каждая из школ претендует на звание уникальной для всей Сибири. И это как раз та корона, которую и вдвоем носить можно, ведь каждый из объектов — со своей искрой сенсационности.

Образовательный центр «Рост» от TS Group представляет собой тандем средней школы и колледжа. В концептуальном плане он наследует традицию советских физматшкол, дававших эффективный транзит в главные вузы страны, а потом — в академическую или прикладную науку. А по эстетике апеллирует к манере Захи Хадид: крылообразное здание опрокидывает все клише новосибирского школьного зодчества.

Школа, создаваемая «Брусникой» в композиционном ядре «Европейского берега», — совместная российско-голландская разработка, плод сотрудничества компании ООО «ГенИнжПроект» и нидерландских архитектурных бюро Svesmi (фасады и интерьеры) и Novascape (ландшафтный дизайн). Для нашей предметной среды здание непривычно — нарочитого «мозговыноса» его облик не содержит. Издали это весьма спокойная кирпичная постройка. Но кураж в деталях: для каждой стороны света свой уникальный фасад, настоящий атриум и амфитеатр, лестницы, внесенные на углы здания в виде мягко свернутых треугольных спиралей, яркие интерьерные акценты и ландшафтный дизайн, олицетворяющий взаимное перетекание интерьера и двора.

На юных новосибирцев эта школа, наверное, будет производить такое же чарующее впечатление, какое на детей 80-х производила дивная школа из «Приключений Электроника». С той разницей, что альма-матер Сережи Сыроежкина была собрана операторами-монтажерами из нескольких зданий в разных городах СССР и наяву вообще не существовала. «Евробережная» же школа обещает стать вполне зримой. И обозначит новый этап в архитектурной типологии новосибирской «социалки».

Реалии совсем новые и красиво вернувшиеся

Типологических прорывов в этом году вообще было довольно много. Причем в разных ценовых группах.

— Например, компания ООО СК «ВИРА-Строй», начавшая строительство ЖК «Новые Матрешки», в лице этого комплекса принесла в новосибирскую застройку новый тип домов «20+» — не башню, а многоподъездный дом-стену. Для Москвы и Петербурга такой тип высоток давно привычен, а в северной столице он вообще массовый настолько, что имеет плотный клуб хейтеров. Есть уже даже особый рунет-жанр — «крики ужаса от Кудрово». Питерским мегалофобам тамошние строители отвечают, что такова, мол, девелоперская экономика мегаполисных окраин. А для Новосибирска подобная рефлексия и вовсе преждевременна: 25-этажные «стены» от «ВИРА-Строй» — это пока что лишь первая проба формата.

— Вторая яркая типологическая новинка — панельные дома улучшенного экстерьера и планировок. Конструктивная суть такой новинки — та же, что и у панелек 70-80-х, а принципиальная разница — в нюансах воплощения. Другая квартирография, выше потолки, а «панельность» практически неопознаваема из-за фасадных покрытий. Свои предложения в этой теме есть сразу у нескольких компаний: ГК «Расцветай», ГК «Союз», ООО «СДС-Финанс», ООО «Специализированный застройщик Прогресс». Примечательно, что ЖК «Весна» от «Прогресса» замещает собой прежнее проектное предложение для левобережного фронта застройки у Димитровского моста. Прежний проект, созданный немецким архитектурным бюро «Тильке Инжиниринг», отводил эту локацию под речной фасад жилмассива «Ясный берег» от ГК «АКВА СИТИ». Но с тех времен экономика проекта изменилась, и теперь береговую линию застройки формирует ООО «СЗ Прогресс» — по-своему и в другой технологии. А «АКВА СИТИ» сосредоточился на проработке срединных территорий массива. Вообще, эта часть Новосибирска, пожалуй, даст рекорд по соседской концентрации комплексных застройщиков: «АКВА СИТИ», «СЗ Прогресс», «СДС-Финанс» со своей «Венецией».

— Третий типологический тренд — укоренение хайфлэтов в квартирографии домов комфорт-класса и бизнес-класса. В ранних релизах, когда эта реалия только появилась, хайфлэты часто величали пентхаусами. Но это не одно и то же. Хайфлэт — не особняк на крыше небоскреба, а именно последний этаж дома — вполне единый с ним, просто с иным решением внутреннего пространства. Антресоль, делающая квартиру двухуровневой, 6-8-метровая высота и огромные — во всю эту вертикаль окна — таков типичный хайфлэт. В Новосибирске этот формат, как говорится, «зашел»: сверху наш город весьма эффектен. И любование его панорамами и красивыми закатами тут востребовано, вполне поддается товарной конвертации. Потому в теме хайфлетов отметились сразу несколько застройщиков: ГК «Брусника», ГК «Стрижи», ГК «Расцветай».

— Четвертая новая реалия хотя и олицетворяется одним застройщиком (ГК «Брусника»), но введена в обиход весьма массированно. Речь о так называемых урбан-виллах — среднеэтажных одноподъездных домах с небольшим числом квартир на этаже. В 1960-х подобную компоновку имели так называемые «точки» или «кубики» — разработанные в Ленинграде одноподъездные дома квадратного сечения от 4 до 9 этажей. Призванные разбавлять собой скучную линейность массовых «хрущевок», они более-менее масштабно прижились лишь на своей родине, в остальной же стране ненадолго укоренились в 9-этажной вариации. А потом исчезли из индустрии столь надолго, что переосмысленное возвращение формата — это уже практически новинка, требующая нового имени. «Брусника» этот формат застройки представляет теперь на двух локациях — в квартале на Никитина (где идея и дебютировала), и на «Европейском береге». Кстати, эта титульная и самая масштабная площадка компании вскоре существенно прирастет — фронт застройки выйдет уже к самой Большевистской. Кроме того, у «Брусники» появилась еще одна большая площадка — ЖК «Авиатор» в зоне примыкания строго аэропорта. Эта большая стройка — в канве развития северной планировочной оси (начало которой обозначено уже упомянутыми новостройками «Нового мира» и «Сибирь Инвеста»).

Конечно, год всего-то у своей середины. Но строительный сезон в самом разгаре. И нынешнее обилие форматных дебютов, появление новых зон массированной, комплексной застройки — внятный намек на то, что кризиса в строительной отрасли нет. Где угодно, только не тут.

Фото: pixabay.com, gk-strizhi.ru, sibakademstroy.brusnika.ru, vira-stroy.ru, jk-lev-tolstoi.ru, ГК «Расцветай»