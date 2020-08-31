РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом школы в труднодоступных районах Новосибирской области

РТКОММ подключил доступ к спутниковому интернету 78 школам в труднодоступных районах Новосибирской области, что поможет учащимся и педагогам образовательных учреждений начать новый учебный год в плановом режиме. Работы были проведены в результате выигранного конкурса и заключенного на его основании контракта с Министерством цифрового развития и связи региона.

Школы, расположенные в труднодоступных районах Новосибирской области, с помощью спутникового интернета также получат возможность гибкого реагирования на разнообразные внешние сценарии и инициативы — от организации дистанционного обучения при появлении такой необходимости до получения доступа к современному электронному образовательному контенту и сервисам наравне с городскими жителями.

— РТКОММ с готовностью предоставит эффективные спутниковые решения для реализации любых масштабных государственных проектов, в том числе для эксперимента по созданию цифровой среды образования, предусматривающего новые возможности для школьников и учителей в удаленных и труднодоступных районах нашей страны. Мы являемся проверенным и надежным партнером органов государственной власти, отвечающих за информатизацию и организацию образовательного процесса там, где отсутствует классическая проводная связь, — сказал генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

Техническое решение РТКОММ позволяет обеспечивать школы широкополосным спутниковым интернетом с использованием специальной фильтрации, ограждающей учащихся от нежелательного контента.

Услуги доступа в интернет от РТКОММ для школ труднодоступных районов Новосибирской области предоставляются с помощью спутниковых аппаратов «Экспресс-АМ-5» и «Ямал-601».

РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») является крупнейшим оператором рынка спутниковой связи России.

Фото предоставлено пресс-службой компании