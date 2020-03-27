С 29 марта аэропорт Толмачёво переходит на летнее расписание

С 29 марта в аэропорту Толмачёво начнёт действовать летнее расписание, период которого продлится до 31 октября, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что в 2020 году в рамках постановления Правительства РФ №1242 из Новосибирска выполняются рейсы по 19 направлениям: Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Нижнекамск, Ульяновск, Салехард, Воронеж, Горно-Алтайск, Кызыл, Надым, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Пермь, Северо-Енисейск, Стрежевой, Сургут, Томск и Ханты-Мансийск. Как и в 2019 году, в софинансировании региональных рейсов в 2020 году принимает участие Правительство Новосибирской области. Рейсы по субсидируемым региональным направлениям выполняются S7 Airlines, NordStar и «ЮТэйр».

Продолжается программа субсидирования авиаперевозок отдельных категорий пассажиров из городов Дальнего Востока в узловые аэропорты Российской Федерации в рамках постановления Правительства РФ №215 от 02.03.2018. Программа субсидирования в 2020 году действует с 1 января по 31 декабря. Для аэропорта Толмачёво перечень субсидируемых направлений по данному постановлению включает такие города, как Благовещенск, Владивосток, Магадан, Мирный, Нерюнгри, Норильск, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Улан-Удэ, Хабаровск, Чита и Якутск. Постановлением также предусматривается субсидирование авиаперевозок в Крым (Симферополь). Рейсы по направлениям, субсидируемым в рамках постановления Правительства №215 выполняются S7 Airlines, «АЛРОСА», «Якутия», NordStar и «Аврора».

В пресс-службе подчеркнули, что базовый авиаперевозчик аэропорта Толмачёво S7 Airlines продолжит активно использовать новосибирский аэропорт в качестве стыковочного узла на маршрутах между городами европейской части, юга России, Восточной Сибири, Севера, Якутии и Дальнего Востока. Часть рейсов будет выполняться в рамках программы государственного субсидирования авиаперевозок по постановлениям №1242 и №215. Новыми направлениями летнего расписания станут Волгоград, Грозный, Оренбург — открытие рейсов планируется с июня.

Авиакомпания «Ангара» с 17 мая планирует открыть рейсы Новосибирск – Улан-Удэ – Владивосток.

— В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации № ТГ-П12-2111 от 20.03.2020 с 23 марта вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств. Информацию по выполнению чартерных рейсов с территории иностранных государств необходимо уточнять у авиакомпаний и туроператоров. В аэропорту Толмачёво обеспечиваются дополнительные меры в связи с эпидемией коронавируса, — уточнили в пресс-службе.

Фото: Gensa Gensa