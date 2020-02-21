Самозанятыми в Новосибирской области могут стать физлица и ИП

С начала года физические лица и предприниматели, работающие в одиночку, могут получить статус самозанятых. Мера, разработанная в рамках нацпроекта, не имеет цели наполнить бюджет, а напротив, направлена на помощь в легализации бизнеса. Рассказываем, какие сферы деятельности охватывает налоговый режим и каковы его преимущества, сообщили в пресс-службе регионального минпромторга.

По данным регуправления ФНС России на 18 февраля количество зарегистрированных самозанятых увеличилось до 4475 человек (из них 517 ― индивидуальные предприниматели). Как правило, это налогоплательщики, оказывающие строительные, транспортные услуги, продажа продукции собственного производства, организация мероприятий, фото- и видеосъемка. Также популярны такие направления, как юридические консультации, ведение бухгалтерии, оказание косметических услуг на дому, работа в онлайне.

Отмечается, что новый режим в Новосибирской области могут применять физлица и ИП, у которых одновременно соблюдаются несколько условий: получение дохода от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества, отсутствие официального работодателя и наемных работников по трудовым договорам, а также соответствие вида деятельности, условий и суммы дохода нормам Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ (ст. 4 и 6).

В министерстве подчеркнули, что новый налоговый режим позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. При отсутствии дохода нет никаких обязательных, минимальных или фиксированных платежей. Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении, где также формируется чек, поэтому нет необходимости покупать онлайн-кассу.

Налог исчисляется по сниженным ставкам.

― Физические лица и индивидуальные предприниматели в рамках нового специального режима могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% (при расчетах с физлицами) или 6% (при расчетах с юрлицами и ИП), ― рассказал руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев.

В минпромторге рассказали, что в ближайшем будущем после открытия центра «Мой бизнес» в Новосибирске для самозанятых планируется организовывать образовательные мероприятия, подтверждают в минпромторге Новосибирской области.

― Наряду с этим совместно с региональным управлением Федеральной налоговой службы мы будем продолжать консультировать бизнес-сообщество всеми доступными способами, ― подчеркивает министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Напомним, с 1 января 2019 года новая налоговая система заработала в экспериментальном режиме в четырёх регионах России: в Москве, Московской и Калужской областях, и в Республике Татарстан. С 2020 года в эксперимент включили другие 19 регионов, в том числе Новосибирскую область.

Фото предоставлено пресс-службой минпромторга Новосибирской области