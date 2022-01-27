Санаторий «Рассвет»: жители Сибири оценили программу кешбэка

О том, что правительство России решило продлить программу кешбэка, новосибирцы и жители других регионов Сибири узнали еще в декабре 2021 года. Многие ждали старта, так как возврат на карту 20% от стоимости путевки — приятный бонус, который оценили многие. Плюс подарком для гостей от санатория является дополнительная скидка — 10%. То есть фактически при покупке путевки гости сейчас могут получить скидку в 30%.

Проанализировав итоги работы по федеральной программе в 2021 году, в санатории «Рассвет» отметили, что наибольшим спросом кешбэк пользуется при покупке семейных путевок с лечением на 7-10 дней.

— Гости довольны скидкой, которую получают за счет кешбэка. Некоторые направляют ее на покупку дополнительных медицинских программ и процедур. Больше и чаще стали приезжать семьи с детьми, в том числе потому, что в санатории каждый день проходят анимационные программы. То есть родители могут часть времени полностью уделить себе, не беспокоясь о ребятишках. Если говорить о лечебном профиле путевок, то большим спросом в «Рассвете» пользуются программы реабилитации после ковида. На втором месте по популярности — программа «Женское время», благодаря которой дамы могут в короткие сроки пройти все необходимые исследования и курс лечения

Не менее популярны по программке кешбэка в санатории «Рассвет» оказались и путевки выходного дня.

По ним приезжают много молодых людей. На программы релакса, романтические выходные, оздоровительные туры выходного дня. Напряженная обстановка последних двух лет, сложности с выездом за границу привели к тому, что молодежь ищет новые точки притяжения. Находит… и возвращается. Кроме того, проявился очевидный тренд: люди в принципе стали больше заботиться о своем здоровье — как физическом, так и психологическом.

Благодаря программе кешбэка популярность новосибирских санаториев выросла не только в родном регионе, но и за его пределами. В 2021 году в санаторий приезжали много гостей из Кузбасса, Томска, Красноярска, Барнаула, Якутии, Сургута, Нижневартовска. В этом году, судя по бронированиям, спрос сохраняется, а география гостей продолжает расширяться.

Напоминалка: Что сделать, чтобы вернуть 20% от стоимости путевки?

Зарегистрируйтесь на сайте мирпутешествий.рф.

Забронируйте и оплатите путевку на сайте санатория с 18 января до 12 апреля 2022 года включительно.

Период проживания должен составлять не менее двух дней. Медицинские программы — от пяти дней.

Заехать в санаторий можно с 18 января 2022 года и выехать до 23 часов 59 минут 30 апреля 2022 года.

Минимальная стоимость туристической услуги (турпакет, проживание) — любая (не ограничена).

Размер возврата денежных средств на карту (кешбэк) составит 20% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по одной карте.

Оплата должна быть произведена по карте любого банка национальной платежной системы «МИР».

Санаторий «Рассвет» расположен районе Бердска в экологически чистой местности. Категория «4 звезды». В зависимости от бюджета можно выбрать проживание в номерах с разным уровнем комфорта: от небольших номеров эконом-класса до роскошных люксов и апартаментов. В состав санатория входит медико-диагностическое отделение с современным оборудованием, SPA-центр, бассейн (25 м), сауна, хамам, японская баня, благоустроенный пляж и активный отдых (лыжи, снегоход, коньки, велосипеды), детская комната с воспитателем для детей от трех лет, игровые автоматы, кафе «ТУТуют», конференц-зал для конгресс-услуг (вместимость до 90 человек).

ООО «Санаторий Рассвет» является лауреатом всероссийских и региональных премий за внедрение и освоение новых методов лечения и обследования пациентов. Входит в топ-100 по итогам национального рейтинга лучших учреждений России в сфере оздоровления и восстановительного лечения.

Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.

Санаторий в Бердске: 8 (800) 250-69-19. Звонок по России бесплатный.

Офис в Новосибирске: 630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова 210/1, оф. 506.

Тел: 8-983-300-09-95.

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