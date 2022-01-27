Санаторий «Рассвет»: жители Сибири оценили программу кешбэка

О том, что правительство России решило продлить программу кешбэка, новосибирцы и жители других регионов Сибири узнали еще в декабре 2021 года. Многие ждали старта, так как возврат на карту 20% от стоимости путевки — приятный бонус, который оценили многие. Плюс подарком для гостей от санатория является дополнительная скидка — 10%. То есть фактически при покупке путевки гости сейчас могут получить скидку в 30%.
Проанализировав итоги работы по федеральной программе в 2021 году, в санатории «Рассвет» отметили, что наибольшим спросом кешбэк пользуется при покупке семейных путевок с лечением на 7-10 дней.
— Гости довольны скидкой, которую получают за счет кешбэка. Некоторые направляют ее на покупку дополнительных медицинских программ и процедур. Больше и чаще стали приезжать семьи с детьми, в том числе потому, что в санатории каждый день проходят анимационные программы. То есть родители могут часть времени полностью уделить себе, не беспокоясь о ребятишках. Если говорить о лечебном профиле путевок, то большим спросом в «Рассвете» пользуются программы реабилитации после ковида. На втором месте по популярности — программа «Женское время», благодаря которой дамы могут в короткие сроки пройти все необходимые исследования и курс лечения
Не менее популярны по программке кешбэка в санатории «Рассвет» оказались и путевки выходного дня.
По ним приезжают много молодых людей. На программы релакса, романтические выходные, оздоровительные туры выходного дня. Напряженная обстановка последних двух лет, сложности с выездом за границу привели к тому, что молодежь ищет новые точки притяжения. Находит… и возвращается. Кроме того, проявился очевидный тренд: люди в принципе стали больше заботиться о своем здоровье — как физическом, так и психологическом.
Благодаря программе кешбэка популярность новосибирских санаториев выросла не только в родном регионе, но и за его пределами. В 2021 году в санаторий приезжали много гостей из Кузбасса, Томска, Красноярска, Барнаула, Якутии, Сургута, Нижневартовска. В этом году, судя по бронированиям, спрос сохраняется, а география гостей продолжает расширяться.
Напоминалка: Что сделать, чтобы вернуть 20% от стоимости путевки?
Санаторий «Рассвет» расположен районе Бердска в экологически чистой местности. Категория «4 звезды». В зависимости от бюджета можно выбрать проживание в номерах с разным уровнем комфорта: от небольших номеров эконом-класса до роскошных люксов и апартаментов. В состав санатория входит медико-диагностическое отделение с современным оборудованием, SPA-центр, бассейн (25 м), сауна, хамам, японская баня, благоустроенный пляж и активный отдых (лыжи, снегоход, коньки, велосипеды), детская комната с воспитателем для детей от трех лет, игровые автоматы, кафе «ТУТуют», конференц-зал для конгресс-услуг (вместимость до 90 человек).
ООО «Санаторий Рассвет» является лауреатом всероссийских и региональных премий за внедрение и освоение новых методов лечения и обследования пациентов. Входит в топ-100 по итогам национального рейтинга лучших учреждений России в сфере оздоровления и восстановительного лечения.
Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.
Санаторий в Бердске: 8 (800) 250-69-19. Звонок по России бесплатный.
Офис в Новосибирске: 630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова 210/1, оф. 506.
Тел: 8-983-300-09-95.
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Фото https://www.san-rasswet.ru/, pixabay.com
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