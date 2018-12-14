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Сбербанк обеспечил возможность мгновенной бесконтактной оплаты со смартфона — «Плати-QR»

  • 14/12/2018, 13:24

Услуга действует в 42 городах России.

ПАО Сбербанк запустил в 42 городах России (в том числе в Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Томске и Барнауле) проект по использованию нового приложения для мгновенной бесконтактной оплаты со смартфона «Плати-QR». Задача проекта — обеспечение удобной для использования новой технологии оплаты с помощью QR-кодов для клиентов физлиц и дешевого инструмента приема оплаты для малого бизнеса.

— Многие владельцы банковских карт с удовольствием переключились на бесконтактную оплату по технологии NFC с помощью смартфона, который полностью заменил им кошелек. Мы стремимся не только соответствовать интересам самых современных клиентов, но и помочь в этом малому бизнесу, предоставляя новейшие безопасные и экономичные решения, такие как сервис «Плати-QR», — отмечают в Сбербанке.

 С QR-кода информация считывается мгновенно, а ошибка при вводе данных полностью исключена. Для оплаты достаточно будет открыть приложение и считать индивидуальный QR-код продавца со специального стикера (просто нужно разместить стикер приложения на видном для клиентов месте). Оплата производится с банковской карты, которую пользователь привязал в приложении, там же можно добавить несколько банковских карт любых банков.

 Использование приложения упростит процесс покупок для владельцев банковских карт и позволит малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям, не использующим торговый эквайринг, увеличить клиентопоток без дополнительных затрат на установку оборудования.

 Сервис отвечает всем стандартным требованиям безопасности: все данные хранятся не на смартфоне, а на защищенном сервере. Идентификация пользователя происходит по отпечатку пальца, биометрике лица или коду. Даже при утере смартфона владелец может быть уверен в том, что данные о его банковских картах никто получить не сможет.

Фото предоставлено: ПАО Сбербанк

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