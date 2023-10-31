СберНПФ выяснил, как работники разных поколений откладывают на корпоративную пенсию

Миллениалы[1] чаще других копят на пенсию вместе с работодателем, показывают данные клиентского портфеля СберНПФ за 9 месяцев 2023 года. Зумеры стали открывать корпоративные пенсионные копилки в полтора раза чаще и на год раньше. При этом самые большие суммы на корпоративную пенсию откладывают IT-специалисты.

За 9 месяцев года сотрудники российских компаний заключили 5 тыс. договоров по корпоративной пенсионной программе (КПП) «Паритетная» от СберНПФ. Из них 62% пришлось на миллениалов. Каждый четвёртый (27%) договор КПП подключил представитель поколения X, а каждый десятый ― зумер. При этом число корпоративных пенсионных копилок, открытых зумерами, выросло на 45% год к году.

Откладывать на пенсию вместе с работодателем россияне всех поколений начинают в среднем за 23 года до наступления пенсионных оснований. Зумеры делают это за 37 лет до пенсии, миллениалы ― за 26, иксы ― за 12. Год назад эти показатели составляли 36, 25 и 12 лет соответственно.

В среднем сотрудники компаний в 2023 году ежемесячно направляют в корпоративную пенсионную копилку 3,5 тыс. рублей. IT-специалисты откладывают 7,2 тыс., работники образования, культуры и науки ― 5,8 тыс., финансов ― 3,7 тыс., индустрии услуг ― 3,2 тыс., промышленности ― 3 тыс. рублей.

Тимур Гилязов, руководитель направления СберНПФ:

«Корпоративные пенсионные программы (КПП) помогают компаниям мотивировать и удерживать лучшие кадры, а сотрудникам — заботиться о собственном будущем. В этом году молодые специалисты активнее присоединяются к таким инициативам: зумеры в IT подключаются к КПП в четыре раза чаще, в сфере образования, культуры и науки — в два раза, в финансах — в полтора раза. Такой высокий старт — залог долгого и доверительного партнёрства с работодателем».

[1]При изучении данных аналитики опирались на классификацию, предложенную Pew Research Center: поколение Х (1965–1980); поколение Y, или миллениалы (1981–1996); зумеры (с 1997 года по настоящее время).