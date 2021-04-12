Сдать ПЦР-тест в Новосибирске теперь можно за счёт бюджета

На областном уровне принято решение о максимальном охвате населения тестами на коронавирус. В настоящее время, по информации областного минздрава, обязательный тест в рамках программы ОМС назначается всем пациентам с признаками ОРВИ. В результате, с начала года тестирование уже прошли 365 тысяч человек. Теперь этот перечень по предложению губернатора будет расширен за счёт тех, кто подозревает очаг заражения в своей семье и не уверен, болеет ли сам или нет. В ближайшее время на это будут выделены дополнительные средства из областного бюджета.

Как отмечают в региональном правительстве, ситуация с коронавирусом в области одна из лучших в стране. Область занимает 5-6 место с конца по числу инфицированных на 100 тысяч человек. За последние сутки выявлено менее 50 новых случаев заражения. За прошедшую неделю зафиксировано 550 случаев, это на 12 процентов ниже, чем неделей ранее, отметил на оперативной заседании глава Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

Тем не менее, как отметил губернатор Андрей Травников, ситуация в ряде Европейских странах и некоторых регионах России достаточно тревожная. Мера по увеличению лабораторных исследований, как считают в правительстве, позволит своевременно выявить риски возобновления роста заражений.

Напомним, в 2020 году во время пиков первой и второй волн COVID-19 на ПЦР – тесты приходилось записываться за 7-10 дней. В поликлиниках тесты на коронавирус брали крайне неохотно и заболевшим приходилось обращаться в частные лаборатории. Стоимость теста доходила до 3 тыс рублей. В феврале 2021 цена на ПЦР-тест снизилась до 1500 рублей и пока в среднем держится на этом уровне.