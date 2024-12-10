Семейное дело

Лупашко Алина Алексеевна

Филиал ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум имени А. Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза в р. п. Краснозерское», 2 курс

“Не сидите сложа руки и не ждите, когда появятся возможности. Встаньте и используйте их’’. – мадам К. Дж. Уокер.

90-й год, “перестройка”, гражданам страны неимоверно хочется ощутить свободу. Свободу от старых устоев, хочется заниматься тем, что нравится, возможно, выделиться из толпы и быть не на равных со всеми, а в какой-то степени лучше, по крайней мере, чувствовать себя особенным человеком, который может себе позволить чуточку больше, чем он привык видеть

Это эссе я бы хотела посвятить предпринимательской деятельности своей семьи, которой посвящено уже 34 года. В далеком 1990 году, во времена “перестройки” мой дедушка Лупашко Николай Павлович, изначально работающий строителем, принял решение открыть свое ЧП (частное предприятие). Работу он начал не в одиночку, а с помощью своей старшей дочери Лупашко Елены Николаевны, у которой 18 июля 1990 года родился ребенок — первая его внучка Наташа.

Так и появилась торговая точка “Наташа”. Изначально в продаже были только продукты питания, а чуть позже на полках появились промтовары.

В 1991 году, на рынке, дедушка построил магазин, в котором были товары для хозяйства, книги, продукты питания и т. д.

Затем в 1992-1993 годах дедушка открыл торговые точки “Наташа” в селе Орехово, поселке Новый Баганенок, селе Нижнечеремошное и селе Зубково. Товары не отличались от тех, что были в краснозерской “Наташе”, добавились только тюль и портьеры. Действовали 9 торговых точек! В Краснозерском были взяты в аренду несколько помещений.

Но в период с 2000 по 2016 постепенно магазины в деревнях и, арендованные в Краснозерском, закрылись по причине некомпетентности наемных работников и болезни дедушки.

В 2004 году дедушка умер. И с 2004 по 2015 ИП (индивидуальное предприятие) перешло к моей бабушке Лупашко Людмиле Николаевне. В сентябре 2007 года было куплено помещение в р. п. Краснозерское, в этом магазине стала продаваться исключительно детская и подростковая одежда. Особый акцент Елена Николаевна делает на школьную одежду, для нее главным принципом является обеспечение школьников качественной удобной и стильной одеждой. Она живо интересуется составом тканей, комфортностью одежды в носке, а также красотой изделия. Многие школьники с удовольствием одеваются в магазине.

В детстве я и мой младший брат Илья любили фотографироваться для магазина, мы демонстрировали одежду для сайта нашей тети Лены, чтобы потенциальные покупатели могли видеть, как сидит тот или иной образ и могли приобрести то, что больше всего приглянулось.

“Наташа” работает и по сей день, но вследствие недавнего пожара переехала в другое помещение, которое взяли на время в аренду. Моя тетя продолжает с энтузиазмом трудиться!

Шел 2015 год, маленькая Наташа стала Натальей Сергеевной, вышла замуж и решила продолжить семейное дело, открыла свое ИП в Новосибирске и с помощью своей мамы Елены открыла собственный магазин, в работе ей стали помогать младшие сестры Ольга и Татьяна. Магазин изначально был рассчитан на продажу женской одежды, предназначенной для юных девушек.

Цель, которую преследует сестра, одновременно проста и сложна: одеть молодых леди и стильно, и модно, но при этом достаточно бюджетно. Наташа хочет, чтобы все горожанки могли почувствовать себя прекрасными, могли позволить себе роскошные образы, которые они видят на страницах в социальных сетях у популярных личностей. Наташа также ведет свои странички в соц.сетях, благодаря которым, девушки могут подобрать и заказать себе образы онлайн.

В 2020 году мой папа Лупашко Алексей Николаевич оформил на себя единственную “Наташу”, которая не закрылась в селе Баганенок. Сейчас там продаются продукты питания и некоторые хоз. товары. Он продолжает дело, начатое его отцом. Жители села с удовольствием приходят в наш магазинчик, ведь в нем всегда очень свежие и вкусные продуты: от свежего хлеба до мясных и рыбных деликатесов. Детишки очень любят приходить самостоятельно в магазин, ведь там их ждет широкий ассортимент сладостей, мороженого, соков и многих детских вкусностей. А пожилые люди отмечают приветливость нашего продавца по имени Наталья.

“Кто-то сегодня сидит в тени, потому что кто-то давным-давно посадил дерево” – Уоррен Баффет.

В заключение хочу сказать, что я безмерно благодарна своему дедушке, ведь без него мы бы не жили так, как живем сейчас. В детстве моего папы и тети Лены не было бы сладостей и приличной одежды из-за тяжелых времен, дедушка же, благодаря бизнесу, дал им все. Не появились бы наши любимые “Наташи”, которые “кормят” нас по сей день. Еще они очень честно платят налоги, участвуют в различных мероприятиях как маленькие спонсоры. Особенно часто папа оказывает помощь детям Краснозерской ООШ из малообеспеченных семей сладкими подарками на Новый год, участвует в проведении школьных мероприятий, на которых, благодаря ему, ребята получали сладкие призы. Сестра Наташа не открыла бы свой магазин. Ведь если бы не дедушка, то не было бы семейного дела, которое стоит продолжать.

Эта работа принесла мне большое удовольствие. Я много узнала о том, как работали магазины в “лихие девяностые”. Я горжусь тем, что моя семья реализовала себя в таком непростом деле – предпринимательстве.

Литература:

Архив семьи Лупашко Семейные фотоальбомы

3.https://www.instagram.com/dominica_novosibirsk?igsh=MXQ1Y2NobnF2Z3Jycw==