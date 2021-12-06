Сертификация инноваций в России

В Новосибирской области, всегда считавшейся инновационным регионом, «Новосибирскстат» изучил сферу производства инновационной продукции за январь-сентябрь и выяснил, что за 9 месяцев организации произвели и отгрузили на 20,5% больше, чем в 2020 г. Значит, инновационная продукция существует, и ее количество растет.

По мнению ведущего специалиста Регионального центра нормативно-технической поддержки инноваций по СФО Сергея Иванова, инновации — это внедренное и востребованное рынком новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции. Но инновационность продукта желательно подтвердить. Однако, эксперт уверен, что сегодня компании, как правило, в этом не заинтересованы. Да и четкой общепринятой системы в России пока нет.

— Но важно понять, зачем это нужно: это приоритет при участии в госзакупках; при рассмотрении применения инноваций в формировании комплексных программ развития территорий; при получении льгот, госгарантий, господдержки и кредитов; это включение в реестры и базы данных инновационных и высокотехнологичных предприятий. Вспоминая свой опыт в сфере поддержки экспорта, могу заявить, что предпочтения отдаются компаниям, выпускающим инновационную продукцию, — подчеркнул в беседе с nsk.dk.ru Сергей Иванов.

Инновационность можно подтвердить несколькими способами. Это постановление правительства РФ от 15 июня 2019 года № 773 «О критериях отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции». Небольшое постановление, но в пакете разрешительной документации на новый продукт в РФ документ, подтверждающий инновационность продукции, не предусмотрен.

Второй способ — добровольная сертификация. При всем разнообразии наибольшим авторитетом пользуются те, которые неукоснительно следуют международным документам, устанавливающим требования к органам по сертификации. Но существуют риски необъективных оценок из-за низкой компетентности персонала, а если присутствует коммерческая заинтересованность, то и из-за его недобросовестности.