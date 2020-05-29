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СГК отчиталась о своей работе перед новосибирцами и куйбышевцами

  • 29/05/2020, 17:24
Руководители Новосибирского филиала привели показатели работы Сибирской генерирующей компании в двух городах, рассказали о планах и ответили на 15 основных вопросов новосибирцев — от начисления пени до цвета воды.

СГК провела прямой эфир и отчиталась о работе перед потребителями Новосибирска и Куйбышева, которые компания отапливает в Новосибирской области. Подобные публичные отчеты прошли на этой неделе во всех 16 городах присутствия СГК.

— Отчет о работе СГК перед потребителями в каждом городе присутствия компании задумывался еще в конце прошлого года — мы планировали встречи с потребителями — чтобы рассказать о нашей работе, пообщаться с людьми, ответить на их вопросы, — рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. — Но, по понятным причинам, формат мероприятия пришлось скорректировать. Мы обратились к горожанам — через СМИ, через клиентские сервисы СГК, управляющие компании, через районные администрации и руководителей ТОСов с предложением ознакомиться с отчетом и задать нам вопросы о теплоснабжении.

Видеозапись эфира – на портале СГК Онлайн по ссылке

Отчет в digital-формате с 28 мая выложен в открытом доступе на портале СГК по ссылке . 

Ниже приводим основные вопросы, которые обсуждались в ходе публичного отчета. 

Теплая зима и пандемия

Отопительный сезон 2019-2020 годов в Новосибирске стал самым коротким за последние 20 лет: 212 дней против 233 дней сезона 2018-2019 годов. Это повлияло и на показатели производства: выработка электрической энергии составила 7 млрд 752,5 млн. кВтч, что на 5% меньше в сравнении с прошлым ОЗП. Объем отпуска тепловой энергии составил 10 млн 961 тыс. Гкал — на 14% ниже аналогичного показателя прошлогоднего отопительного сезона.

Несмотря на масштабы бизнеса СГК, на ее работу тоже оказала влияние и пандемия, а также последовавший за ней спад в экономике. Многие предприятия области не работают, а значит и не потребляют воду и электроэнергию. Ряд предприятий уже не в состоянии оплатить услуги ЖКХ — бизнес перешел в режим жесткой экономии.

Спад платежей есть, но в целом население — это самый надежный плательщик, отметил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Хроника повреждений

Количество повреждений на тепловых сетях СГК в Новосибирске уменьшилось в сравнении с прошлой зимой на 17% — до 1 644.  Это связано, прежде всего, с качеством проведенных испытаний теплосетей и ремонтов прошлым летом. Повреждений стало меньше, но беспокоит состояние магистральных теплосетей. Сегодня пятая часть всех дефектов выявляется на магистральных трубопроводах.

Самое резонансное повреждение прошлого отопительного сезона заставило скорректировать планы на лето — СГК включила в программу капитального ремонта теплотрасс в 2020 году магистральный трубопровод на улице Комсомольской, хотя изначально он стоял в программе на 2021 год.

Экология: прирастает ли объем выбросов

Снижение выбросов станций в Новосибирске за пять лет составило 8 145 тонн — с 76 058 тонн в 2015 году до 68 996 тонн в 2019 году. Прирост выбросов по ТЭЦ-4 — следствие увеличения нагрузки станции; Барабинской ТЭЦ — увеличением числа часов работы основного энергетического оборудования.

В феврале этого года Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу провел ежегодные замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе вблизи всех пяти станций СГК. Как и в начале прошлого года, показатели содержания вредных веществ значительно ниже нормы.

Ремонтные планы на лето

В Новосибирске запланирована замена 27 км магистральных и квартальных тепловых сетей по капитальному и текущему ремонтам. В Куйбышеве СГК отремонтирует 2 км трубопроводов.

Капитальный ремонт, то есть полная замена теплосетей, запланирован на десяти участках в Новосибирске, на пяти — в Куйбышеве.

Гидравлические испытания: Куйбышев почти прошел, Новосибирск на 1/3

СГК начала гидравлические испытания теплосетей в Новосибирске 12 мая с зон теплоснабжения ТЭЦ-5 (участок ПНС-10) и Кировской районной котельной. Финальный период испытаний пройдет в радиусах ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, и завершится 19 июля.

К 28 мая испытания помогли выявить 420 дефектов на 800 км теплосетей Новосибирска — есть тенденция небольшого роста числа повреждений в сравнении с прошлым годом. Гидравлические испытания прошлым летом позволили выявить свыше 1100 повреждений. Пока энергетики прошли 30% новосибирских теплосетей.  На первом этапе сроки подключения горячей воды удалось сократить.

Испытания в зоне теплоснабжения Барабинской ТЭЦ прошли с 12 по 15 мая. Нашли 40 дефектов на тепловых сетях, из них 23 на магистральных. Ремонт продолжается, на 26 мая устранили 18 повреждений на магистральных тепловых сетях и 3 на внутриквартальных. В зонах теплоснабжения семи малых котельных СГК, где расположены дома частного сектора и социальные объекты, энергетики еще проводят опрессовку. Работы поэтапно продлятся до 3 июня.

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Испытания теплосетей

Ряд жителей Новосибирска и Куйбышева задали вопросы — почему каждый год нужно испытывать теплосети, а заодно и терпение потребителей. Сегодня нормативно-техническая документация обязывает энергопредприятия проводить ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей — «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» не оставляют выбора.

Но дело не только в бумагах и регламентах. Андрей Колмаков отметил, что на сегодня опрессовка — самый эффективный метод выявления слабых мест на трубопроводах. Он заверил, что компания как можно более оперативно проводить испытания и ремонты теплосетей, чтобы возобновить подачу горячей воды досрочно.

Пандемия уйдет, а зима придет, отметил заместитель главного инженера по режимам теплосетевого подразделения СГК Роман Корниенко, отвечая на вопросы о том, почему нельзя было отложить испытания пока люди на самоизоляции. Он напомнил, что в городе-милионнике большой объем работ на теплосетях. Перенос сроков создает риски не уложиться до наступления нового отопительного сезона.

Проблемы с водой в Куйбышеве

Ряд вопросов СГК получила из Куйбышева — о качестве и температуре воды. Жителей не устраивает, что из горячего крана течет теплая вода, а некоторых квартирах, например, в 12-м квартале, идет вода желтого цвета.

Для решения этой проблемы нужна совместная работа — энергетики, власть, УК, подчеркнул Андрей Колмаков.  Если говорить про 12-й квартал, подготовка горячей воды осуществляется на ЦТП. Там нагревается и подается в дома вода, которая поступает от Горводоканала. Было подозрение, что в дома попадает сетевая вода. В апреле прошла проверка плотности бойлеров ЦТП — их состояние в норме.

— Что касается необходимой температуры воды, ее обеспечивает рециркуляция. «Дома и системы ГВС в Куйбышеве запроектированы давно — и без линий рециркуляции. Это проблема, которую нам надо совместно с властями прорабатывать и решать. Необходимо писать программу и изыскивать возможности и источники для того, чтобы ее реализовать, но сейчас, одномоментно, этот вопрос не решить, — пояснил Андрей Колмаков.

Пеня в период действия моратория

Часть потребителей трактовала мораторий на взимание штрафов за просрочку, как освобождение от платежей. Но в постановлении сказано: не взыскивать, но запрета на начисление нет, отметил директор теплосбытового подразделения СГК Дмитрий Григорович.

— Общая задолженность потребителей составляет 3,9 миллиарда. Но надо понимать, что население платит по 1/12 — фактически это отсроченный платеж. Объем этих отсроченных платежей составляет один миллиард рублей — эта сумма, которая постепенно будет населению предъявляться и кассовые разрывы сократятся. Непосредственно по тем счетам, что предъявлены, дебиторская задолженность составляет 2,9 миллиарда рублей. Из нее 1,7 млрд — это просроченная задолженность, идет ее прирост — в первую очередь по малому и среднему бизнесу, — рассказал Дмитрий Григорович. — Собираемость по этой категории упала до рекордных показателей: платят только 60% от начисленного. Хотелось бы обратиться к потребителям с просьбой, чтобы платежи осуществляли вовремя, не дожидались санкций и действий по взысканию с нашей стороны». Добросовестным плательщикам, пострадавшим из-за приостановки деятельности в период пандемии, компания предоставляет рассрочку, однако дать льготные условия всем желающим невозможно.

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