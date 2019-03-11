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СГК получила 95,9% доли в НПО «ЭЛСИБ»

Сделка о приобретении доли была завершена в феврале 2019 года.
  • 11/03/2019, 10:55
СГК получила 95,9% доли в НПО «ЭЛСИБ»

СГК получила уведомление о праве распоряжаться 95,7 % доли НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Данные об этом размещены в Центре раскрытия корпоративной информации.

Согласно документации, данным пакетом акций СГК распоряжается через подконтрольные структуры — АО «Сибирская Угольная Энергетическая компания» (имеет право косвенно распоряжаться более 50 % голосов, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, через подконтрольные ему лица), АО «Кемеровская генерация» (косвенный контроль, участие в уставном капитале организации, наличие права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления организации), Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации (косвенный и косвенный (через АО «Кемеровская генерация») контроль, участие в уставном капитале организации, наличие права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления организации)

Напомним, датой наступления основания, в силу которого СГК получила контроль над НПО «ЭЛСИБ» является 25.02.2019. Именно тогда была завершена сделка по приобретению 95 % доли предприятия.

Дата получения эмитентом уведомления о праве распоряжаться приобретнным пакетом акций – 06.03.2019.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО — единственное за Уралом энергомашиностроительное предприятие. Цеха завода расположены в Кировском районе Новосибирска. Завод проектирует и изготавливает генераторы, крупные электрические машины для ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС.

Фото: пресс-служба НПО «ЭЛСИБ» ПАО

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